«بلدية العين»: 22 سلعة جديدة في مركز توزيع الأغذية المدعومة

عمر الحلاوي (العين)

أنجز مركز توزيع الأغذية المدعومة للمواطنين التابع لبلدية العين، خدمات نوعية جديدة من بينها إطلاق خدمة «smarthup» على خدمة توزيع المواد الغذائية، بالإضافة إلى إدراج مجموعة جديدة من المواد الغذائية مختلفة الأنواع والأحجام والبالغ عددها نحو 22 صنفاً، وحقق المركز نسبة رضا عالية للمتعاملين بلغت 98%.

واشتملت الأصناف الجديدة التي أضافها المركز والبالغ عددها نحو 22 صنفاً على المنظفات للمرة الأولى، وحليب كامل الدسم طويل الأجل 1 لتر، وحليب خالي الدسم طويل الأجل 1 لتر، وطحين رقم 1 - فاخر 10 كجم، ودجاج طازج 800 جم، وقطع الدجاج ناجيتس 1 كجم، وقهوة شقراء مع بهارات 1 كجم، وبيض دجاج 3 أطباق، وغيرها من السلع المرغوبة لدى الجمهور.

وتحرص البلدية على قياس رضا المواطنين المستفيدين من خدمة توزيع الأغذية، بالإضافة لتعزيز التواصل مع الأخذ بآرائهم ومقترحاتهم، حيث نفذت استبياناً عن طريق دراسة إحصائية كمية بأسلوب الاستبيانات الورقية، حيث تم تحليل العينات باستخدام برنامج استبيان إلكتروني Opinion Meter، لتقييم خدمة توزيع الأغذية في جميع فروع البلدية، واشتمل على تقييم محاور الرضا عن عناصر تقديم الخدمة، وتقييم أداء موظفي خدمة العملاء المختصين بهذه الخدمة، وتقييم جودة ونوعية الأغذية المقدمة، وتقييم مخصصات وحجم المواد الغذائية، والاستفادة من وجهات النظر في كيفية التحسين والتطوير.

ونجحت البلدية في تغطية حجم العينة المطلوبة في القطاعات بفروعها المختلفة بنسبة 100%، وبلغ عدد المشاركين الذكور نسبة 73% ونسبة المشاركة من الإناث 27%، فيما بلغت نسبة رضا الذكور عن خدمات صرف المواد الغذائية 98% فيما كان رضا الإناث 98%.

وحصلت إجراءات استخراج البطاقة وإجراءات الحصول على المواد الغذائية على نسبة رضا مرتفعة (97%) وأدنى درجات الرضا كانت حول توافر مواقف السيارات بنسبة 87%، حيث شكلت هذه الجزئية سبباً لعدم الرضا في الفرع الرئيسي والمقام والقطاع الجنوبي، وتم تقييم الرضا عن مقدمي الخدمة حيث شكل الاهتمام بالعميل نسبة رضا مرتفعة جداً 99% وبشكل عام جميع المعايير حصلت على نسب رضا مرتفعة من المتعاملين في الفروع كافة، وبلغ الرضا العام في توزيع المواد الغذائية 98%، وإجراءات الحصول على المواد الغذائية سهلة 97%، وسهولة الوصول إلى المركز 95%، وتوافر أماكن جلوس 91%، والنظافة العامة للمركز 95%، ومواعيد العمل 94%، وتوافر مواقف سيارات 87%، واحترام الالتزام بالترتيب في الصرف حسب الأسبقية في الحضور 97%، وقت الانتظار 95%، والترحيب والاحترام 98%.