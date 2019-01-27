مركز تحكم جديد لتاكي دبي

دبي (الاتحاد) دشنت هيئة الطرق والمواصلات، مركز التحكم الجديد لمؤسسة تاكسي دبي، الذي يغطي جميع الخدمات التي تقدمها المؤسسة، معلنة عن مشروع الهوية والشعار الجديدين للمؤسسة التي سيتم إطلاقهما في مارس المقبل، وخطة التحول الذكي للمؤسسة (2018 - 2020)، التي تهدف إلى توظيف الذكاء الاصطناعي في مجال النقل بمركبات الأجرة.

واستمع مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين خلال افتتاحه مركز التحكم الجديد لمؤسسة تاكسي دبي، لشرح عن المركز الذي زود بأحدث التقنيات الذكية في مراقبة وتشغيل خدمة النقل بمركبات الأجرة، وتبلغ طاقته الاستيعابية 11 موظفاً مشغلاً في الوردية الواحدة. كما اطلع على خطط ومشاريع التحول الذكي المستقبلية، ومنها توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة مركبات الأجرة المخصصة لخدمة المطار.

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