القوات المسلحة تنبه الجمهور بضوضاء آليات «حصن الاتحاد 5» بزوراء عجمان

عجمان (وام) نبهت القوات المسلحة الجمهور الكريم إلى توقع الأصوات العالية في منطقة الزوراء بإمارة عجمان؛ نظراً لاستعدادات عروض «حصن الاتحاد 5»، والصادرة عن حركة طائرات الهليكوبتر والطائرات المقاتلة وناقلات الجند المدرعة والزوارق الهجومية السريعة.

ويأتي هذا التنبيه مع بدء التحضيرات لتلك العروض العسكرية المزمع إقامتها في مارس المقبل في إمارة عجمان.

وتنبه القوات المسلحة المواطنين والمقيمين إلى عدم الاقتراب من منطقة تنفيذ عروض «حصن الاتحاد 5»، حرصاً منها على سلامة الجميع.

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