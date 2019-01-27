إنجاز المرحلة الأولى من التحديث في «خليفة الطبية بعجمان»

آمنة النعيمي (عجمان)

أكملت مدينة الشيخ خليفة الطبية في عجمان المرحلة الأولى من عمليات الترقية والتحديث والإضافة على مباني المدينة كاملة، والتي شملت تطوير غرف العمليات وتوسعة قسم العناية الحثيثة وتجديد قسم الطوارئ فضلاً عن تطوير واجهات وأسوار المستشفى.

وقال الدكتور ايريك وسبيرغ المدير التنفيذي للمستشفى: «قمنا منذ بداية العام الماضي بوضع خطة لتطوير وتحسين المباني التابعة للمدينة وتشمل مستشفى الشيخ خليفة العام ومستشفى النساء والولادة والأطفال ومركز راشد للسكري والأبحاث ومستشفى مصفوت والتي شملت الانتهاء من ترقية وتحديث مرافق المدينة (المداخل الرئيسة للمستشفى والمظهر الخارجي للمدينة، تعديلات هيكل المستشفى، وتأهيل قسم الطوارئ، وكذلك غرف العمليات وإنشاء قسم العناية الحثيثة، فضلا عن إنشاء منطقة إدارية تضم مكاتب الإدارة وتركيب وحدات التبريد Chillers».

وأشار إلى أنه جرى خلال الفترة الماضية الانتهاء من ترقية وتحديث مرافق مستشفى الشيخ خليفة في مصفوت وإنشاء غرفة عمليات ثالثة وإنشاء قسم التعقيم، وتحويل غرف المرضى لغرف بسرير واحد وسريرين وإنشاء غرف كبار الشخصيات، وإنشاء قسم غسيل الكلى، فضلاً عن تحديث أقسام الصيدلية والمختبرات وقسم الطوارئ والأشعة وأقسام الخدج والأطفال وقسم الولادة.

وأضاف أن قسم الأشعة في مدينة خليفة الطبية شهد عمليات تطوير وترقية حيث تم تركيب جهاز تصوير طبقي بقدرة 256 شريحة وجهاز تصوير بالرنين المغناطيسي بقدره 1.5 T في مدينة الشيخ خليفة الطبية في عجمان، كما تم اعتماد تركيب جهاز تصوير طبقي بقدرة 64 شريحة في مستشفى الشيخ خليفة في مصفوت. فضلاً عن تحديث واستبدال معدات إشعاعية تشخيصية متعددة لزيادة تعزيز قدرات القسم وتحسين الخدمات التشخيصية المقدمة للمرضى.

وأضاف ان أقسام العمليات والطوارئ والعناية المركزة في المدينة نالت أيضاً اهتمام الإدارة حيث تم تحديث المعدات الطبية في أقسام العمليات والطوارئ والعناية المركزة في مدينة الشيخ خليفة الطبية في عجمان وتوفير المعدات الطبية في أقسام العمليات والطوارئ والعناية المركزة في مستشفى الشيخ خليفة في مصفوت، موضحاً أن عملية التطوير تسير وفقاً لخطة واضحة وتشمل كافة مرافق المستشفيات لتلبية الطلب المتزايد من قبل المرضى على مستشفيات المدينة، نظراً للسمعة الطيبة والخدمات المميزة التي نقدمها. وقال إن المدينة تعمل بجميع طاقاتها وإمكانياتها لتوفير الرعاية الطبية فائقة الجودة لأهالي إمارة عجمان والمناطق المجاورة، متوقعاً زيادة عدد المرضى الذين تستقبلهم المدينة خلال المرحلة المقبلة مع عملية التطوير الجارية لجميع المستشفيات التي تحتضنها المدينة.

بدوره، ذكر صالح حمد الجنيبي مدير الاتصال الحكومي في مدينة الشيخ خليفة الطبية في عجمان أن عملية التطوير التي تسير في المدينة تعكس الجهود المضنية التي قدمها أعضاء الكادر الطبي والصيدلي والفني والإداري التي تعمل في مدينة الشيخ خليفة الطبية في عجمان للارتقاء بالخدمات المقدمة والتي تعكس المستوى الرفيع والسمعة الطيبة التي تتمتع بها مدينة الشيخ خليفة الطبية في عجمان.