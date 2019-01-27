«الصحة»: مشاريع وتطبيقات ذكية لتطوير الرعاية الصحية

دبي(الاتحاد)

تشارك وزارة الصحة ووقاية المجتمع في معرض ومؤتمر الصحة العربي 2019 الذي تنطلق فعالياته غداً في مركز دبي التجاري العالمي وتستمر إلى 31 يناير الجاري، بحزمة فريدة من الخدمات الصحية المبتكرة والمشاريع الوقائية والعلاجية المتوافقة مع أحدث التقنيات الطبية، والتركيز على مفاهيم الثورة الصناعية واستشراف المستقبل والخدمات الذكية.

وأكد معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، أن مشاركة الوزارة في معرض ومؤتمر الصحة العربي 2019 تمثل منصة مستقبلية لأحدث التقنيات والخدمات الصحية المبتكرة في العالم وتأتي انسجاماً مع توجهات القيادة الرشيدة بالانتقال إلى مرحلة متقدمة على طريق حكومات المستقبل وتعزيز المكانة التنافسية للدولة.

وأشار معاليه، إلى أن المبادرات والمشاريع التي تطلقها الوزارة تهدف إلى ترسيخ مكانة الإمارات على أجندة المستقبل في الرعاية الصحية.

من جانبه، أشار الدكتور محمد سليم العلماء وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع إلى أن مشاركة الوزارة هذا العام تأتي تحت شعار «نتخطى حدود المستقبل» وتتضمن 32 مشروعاً مبتكراً على منصتي وزارة الصحة ووقاية المجتمع ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.

وسيتمكن الزوار والمهتمون من الاطلاع على حزمة خدمات صحية مبتكرة وتقنيات طبية تستبق المستقبل في مجال الرعاية الصحية، وترتكز إلى تقنيات بلوك تشين والذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة. وتتضمن مشاريع تعتبر رائدة على مستوى العالم بالشراكة مع القطاع الخاص، وتقديم حلول علاجية للأمراض المزمنة ومواكبة أحدث تطورات الطب الشخصي لتمكين المرضى من إدارة خدماتهم العلاجية بصورة ذاتية، والتطبيب عن بعد.

وتتضمن المشاريع المشاركة منصة شاملة لفحص الصحة الوقائية عبر وحدة الكشف المبكر وسجل نمو الطالب والخريطة التفاعلية للمرافق المعززة للنشاط البدني والصحي، بالإضافة لخدمات طبية وتشخيصية ووقائية رائدة على مستوى العالم، وغيرها.