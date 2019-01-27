«صحة أبوظبي» تكشف عن مبادراتها لأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعـي

أبوظبي (الاتحاد)

تشارك دائرة الصحة - أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي، في معرض الصحة العربي 2019، والذي يعدّ أكبر معرض طبي في منطقة الشرق الأوسط، والذي سيقام في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 28 إلى 31 من يناير الجاري، ومن المقرر أن تكشف دائرة الصحة خلال المعرض عن مبادراتها لأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، مستعرضة أهمية الذكاء الاصطناعي لقطاع الرعاية الصحية في أبوظبي.

وانطلاقاً من التزامها بإرساء مكانة إمارة أبوظبي كمركز يحتضن الذكاء الاصطناعي والابتكار في قطاع الرعاية الصحية على مستوى العالم، تسير دائرة الصحة بخطى ثابتة نحو إحداث تغيير ملحوظ في تقديم الرعاية الصحية ومواصلة تحسين الرحلة العلاجية للمرضى.

وستشهد مشاركة دائرة الصحة هذا العام إطلاق سلسلة من أحدث المبادرات بهدف قيادة جهود دمج الرعاية الصحية في أبوظبي بأحدث الوسائل التكنولوجية. وتمثل هذه الخطوة امتداداً للجهود المتواصلة لتعزيز القطاع الصحي لتقديم خدمات صحية استثنائية للمواطنين والمقيمين في الإمارة على حد سواء.

وقال معالي الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة أبوظبي: «نحن فخورون بتوجهنا نحو الاستفادة من تقنية الذكاء الاصطناعي لتعزيز رفاه سكان الإمارة والمضي بهم نحو مجتمع معافى، وذلك بما يتماشى مع رؤية حكومة أبوظبي وبرنامج «غداً 21»، وبلاشك، فإن قطاع الرعاية الصحية يشهد تطورات متسارعة على الدوام، ولذا ستسهم مشاركتنا في معرض الصحة العربي 2019 في نشر ثقافة الابتكار، وستشكل مصدر إلهام للآخرين، لاسيما التشجيع على التعاون الصناعي بين قطاعي الرعاية الصحية والتكنولوجيا».

وأضاف معاليه: «يعدّ معرض الصحة العربي منصة تجمع كلاً من القادة والشركات، ومقدمي الرعاية الصحية، والعاملين في القطاع، والجهات التنظيمية، ومصنعي المنتجات، والمبتكرين، وذلك باعتباره المعرض الرائد في مجال الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ عدة سنوات. ونحن سعداء بأن نكون جزءاً مهماً من هذا التجمع العالمي، متطلعين إلى لقاء نظرائنا في هذا القطاع، واكتشاف المزيد حول أحدث الابتكارات والإجراءات المتطورة، والاطلاع على مختلف الأفكار والآراء، ومناقشة التطورات المرتقبة في قطاع الرعاية الصحية».

وباعتبارها الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة؛ تعمل دائرة الصحة أبوظبي على سنّ التشريعات والسياسات المناسبة التي من شأنها دعم اعتماد أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، كما تبذل جهوداً حثيثة لضمان سلامة المرضى وتعزيز جودة الخدمات التي يقدمها قطاع الرعاية الصحية في الإمارة.