90% نسبة التحول الذكي في «النشر العلمي» لشرطة دبي

دبي (الاتحاد)

اطلع اللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي على مخرجات مركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار بشأن استشراف مستقبل العمل الأمني التي تضم برامج عمل ومبادرات جرى تصميمها لتتواءم مع رؤية دولة الإمارات للعمل الأمني والشرطي.

واستعرض المري آليات تنفيذ البرامج في المركز، وخاصة مسار خطة تأهيل القدرات البشرية في شرطة دبي الذي ضم 5 برامج دبلوم مهني إحصائي، اجتازها 60 موظفاً، بالإضافة إلى دبلوم مهني لتأهيل باحثين في مجال البحوث والدراسات المستقبلية، تخرج منها 47 باحثاً، وشارك في تنفيذ البرنامج التدريبي 8 خبراء متخصصين، بالإضافة إلى 9 جامعات وكليات ومؤسسات حكومية وخاصة، نتج عن ذلك عقد وتنظيم 33 ورشة عمل ومختبر للابتكار، نُشرت مخرجاتها عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لشرطة دبي على شبكة الإنترنت، دعماً لمنظومة العمل الحكومي الخالي من الأوراق عبر توظيف التكنولوجيا والتقنيات لنشر البحوث والدراسات، حيث بلغت نسبة التحول الذكي 90% في مجال النشر العلمي حتى العام الماضي.

كما اطلع على نتائج دراسة حصر تحديات ومعوقات العمل الأمني بالتعاون مع جامعة الشارقة، حيث نتج عن ذلك بناء قاعدة بيانات بأهم معوقات العمل التي تواجه الإدارات العامة ومراكز الشرطة من وجهة نظر العاملين، بالإضافة إلى برنامج التحديات الأمنية المستقبلية الذي يعرض أبرز التحديات الأمنية المستقبلية العالمية بصيغة مبسطة وسلسة لمتخذي القرار والجمهور الداخلي والخارجي.

واطلع على نظام دعم اتخاذ القرار الذكي SDSS وهو عبارة عن منصة إلكترونية تدعم عملية اتخاذ القرار عن طريق ربط الأحداث والمشكلات بالمعارف المملوكة لقيادات وضباط وخبراء شرطة دبي مع اختلاف مهامهم وأماكن تواجدهم ثم عرض الحلول والتصويت للحل المناسب بأسلوب دلفي.

ودعا القائد العام لشرطة دبي العاملين في مركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار إلى إعطاء الأولوية القصوى لاستشراف القطاعات الأمنية الرئيسة ومنها قطاع البحث الجنائي، والعمل على تطبيق مشروع خريطة الطريق لاستشراف مستقبل العمل الأمني على مستوى كافة قطاعات الشرطة، عبر النزول الميداني وعقد جلسات حوارية مع المعنيين في هذه القطاعات.