الامارات | جناح خاص للصحة النفسية في «الجليلة التخصصي للأطفال»

شكرا لقرائتكم خبر عن جناح خاص للصحة النفسية في «الجليلة التخصصي للأطفال» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وزيرة تنمية المجتمع استهلت الزيارة بجولة على أقسام المستشفى المتنوّعة. تصوير: أشوك فيرما

افتتح مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال في دبي، جناح الصحة النفسية للأطفال واليافعين، الذي يعدّ الأول من نوعه على مستوى منطقة الخليج العربي، خصوصاً لجهة تبنيه أفضل المعايير والممارسات العالمية بإشراف أطباء ومتخصصين بالصحة النفسية للأطفال واليافعين حتى سن 18 عاماً.

افتتحت الجناح وزيرة تنمية المجتمع، حصة بنت عيسى بوحميد، التي استهلت الزيارة بجولة على أقسام المستشفى. وقالت عقب الجولة إن «افتتاح جناح مخصص للعناية بالصحة النفسية للأطفال يعدّ خطوة متميزة في ظل مستجدات العصر، إذ إن هناك العديد من المفاهيم الخاطئة التي تحكم وجهة نظر العديد من أفراد المجتمع نحو الأطفال المرضى ببعض الأمراض النفسية، وواجبنا كمجتمع إماراتي أن نسعى متكاتفين إلى تصحيح هذه المفاهيم». وأوضحت بوحميد أن قانون حقوق الطفل «وديمة» ولائحته التنفيذية التي صدرت، أخيراً، يؤطران الحياة الآمنة والسعيدة للطفولة، ويحفظان بنسب عالية التنشئة السوية والإيجابية للأطفال، مع الأخذ في الحسبان واجبات وأدوار الأفراد والمؤسسات والمجتمع التشاركية في هذا السياق. من جهته، أكد المدير التنفيذي للمستشفى، الدكتور عبدالله الخياط، أن إطلاق أول جناح متخصص في علاج الأطفال واليافعين من الأمراض النفسية المعاصرة، يأتي لتلبية حاجة ماسة لهذه الخدمات في المنطقة، فالعديد من الأطفال المرضى بأمراض نفسية سيستفيدون من العلاج في بيئة صممت خصيصاً لهذا الغرض.

وقال رئيس مركز التميز للصحة النفسية، الدكتور عمار حميد البنا، إن: «المركز مبني على ثلاثة أعمدة، هي تقديم خدمات طبية متطوّرة، وتدريب وتأهيل الكوادر لضمان ديمومة الخدمات، والأبحاث الخاصة بالطب النفسي وتوعية المجتمع».

ولفت إلى أن القسم يضم متخصصين وطاقماً تمريضياً ومعالجي سلوك ونطق، موضحاً أنه يستقبل حالات منذ الولادة حتى عمر 18 سنة.