فيديو.. محمد بن راشد يفاجئ طفلة عراقية ساندت منتخبنا الوطني

فاجأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، الطفلة العراقية سارة عبدالرحمن خشمان، التي وقفت بكل حب في مدرجات الملعب تساند منتخبنا الوطني المشارك في كأس آسيا لكرة القدم 2019 المقامة حالياً في الإمارات.

والتقى سموه بالطفلة وأهداها نسخة موقعة من أحدث كتبه، بحسب ما جاء على الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي على موقع "تويتر".

ونشر الحساب مع التغريدة فيديو للقاط صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالطفلة التي بدت عليها الإعجاب لرؤيته.

وظهرت الطفلة سارة في الملعب وهي تقبل العلم الإماراتي خلال إحدى المباريات.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للطفلة، خلال اللقاء، "العلم علمك وهذا البلد بلدك".

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