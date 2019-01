طيران الإمارات تعتمد قائمة جديدة لأوزان حقائب المسافرين

دبي - بواسطة محمد فارس © HnaUAE.com قدمت بواسطة

أكدت “طيران الإمارات” أنها أدخلت تعديلات على وزن الأمتعة المجاني المسموح به في الدرجة السياحية، وذلك اعتماداً على ملاحظات العملاء ومقترحاتهم.

وتسري هذه التعديلات على الحجوزات التي يتم إنجازها اعتباراً من 4 فبراير 2019، لتكون قائمة الأوزان كالتالي:

وتوفر هذه التغييرات للعملاء مرونة أكبر لاختيار الفئة السعرية والخدمات التي تلبي متطلباتهم عند السفر. ويستفيد الركاب في الدرجة السياحية، بحسب الفئة السعرية المختارة، من وزن أمتعة مجاني سخي يصل إلى 35 كيلوغراماً (أو قطعتين من الأمتعة وزن كل منهما 23 كيلوغراماً على الخطوط التي تعتمد القطعة).

ويستمر أعضاء سكاي واردز طيران الإمارات في الاستفادة من وزن الأمتعة الخاص بكل فئة عضوية، كما يمكن للعملاء شراء وزن أمتعة إضافي بأسعار مخفضة عبر موقع طيران الإمارات.

