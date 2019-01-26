الأمن المصري يقضي على "خلية إرهابية" في القليوبية

دبي - بواسطة محمد فارس أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الثلاثاء، القضاء على خلية تابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي في محافظة القليوبية، شمال العاصمة القاهرة، وقتل 5 من عناصرها الذين بادروا إلى إطلاق الرصاص على قوات الأمن. © Getty بادر عناصر الإخوان إلى إطلاق النار على الأمن المصري- أرشيف

وذكرت الوزارة في صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك: "تمكن قطاع الأمن الوطني من رصد بؤرة إرهابية تابعة لجماعة الإخوان، تخطط لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية".

وأشارت إلى أن هذه المخططات كانت تستهدف "المنشآت المهمة والحيوية ورجال القوات المسلحة والشرطة، واستغلالهم لأحد المصانع المهجورة بمدينة العبور وكرا لتصنيع العبوات المتفجرة".

وتابعت: "بمداهمة تلك البؤرة بادرت العناصر الإرهابية بإطلاق النيران بكثافة تجاه قوات الشرطة، وتم التعامل معهم، مما أسفر عن مصرع 5 منهم والعثور بحوزتهم على العديد من الأسلحة النارية والذخائر وعبوات متفجرة، والأدوات والمواد المستخدمة في تصنيعها".