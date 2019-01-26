مأساة سورية.. مدفأة كهربائية تقتل 7 أشقاء في دمشق

دبي - بواسطة محمد فارس لقى 7 أطفال أشقاء حتفهم في حريق شب خلال الليل بمنزلهم الواقع في منطقة العمارة بالعاصمة السورية دمشق، وفقا لوكالة أنباء (سانا) الرسمية.

ونقلت سانا عن مسؤول بالشرطة، لم تذكر اسمه، قوله إن الأطفال تتراوح أعمارهم بين 3 الى 13 عاما ونقلت جثامينهم إلى مستشفى قريب. © Getty أرشيفية من دمشق

وأضافت أن سبب الحريق، الذي شب مساء الثلاثاء في المنزل الكائن في الطابق الرابع، لم يعرف بعد، وأنه قد يكون بسبب "مدفأة كهربائية".

ولم تشر الوكالة إلى مصير والدي الأطفال السبعة.

وقالت إدارة الإطفاء إن الحريق تسبب في انهيار سقف اصطناعي داخل المنزل.

كما ذكرت سانا أن رئيس الوزراء عماد خميس زار المنزل مساء الثلاثاء.