مأساة سورية.. مدفأة كهربائية تقتل 7 أشقاء في دمشق

دبي - بواسطة محمد فارس لقى 7 أطفال أشقاء حتفهم في حريق شب خلال الليل بمنزلهم الواقع في منطقة العمارة بالعاصمة السورية دمشق، وفقا لوكالة أنباء (سانا) الرسمية.
ونقلت سانا عن مسؤول بالشرطة، لم تذكر اسمه، قوله إن الأطفال تتراوح أعمارهم بين 3 الى 13 عاما ونقلت جثامينهم إلى مستشفى قريب. © Getty أرشيفية من دمشق
وأضافت أن سبب الحريق، الذي شب مساء الثلاثاء في المنزل الكائن في الطابق الرابع، لم يعرف بعد، وأنه قد يكون بسبب "مدفأة كهربائية".
ولم تشر الوكالة إلى مصير والدي الأطفال السبعة.
وقالت إدارة الإطفاء إن الحريق تسبب في انهيار سقف اصطناعي داخل المنزل.
كما ذكرت سانا أن رئيس الوزراء عماد خميس زار المنزل مساء الثلاثاء.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.