مصر.. انخفاض "كبير" بتكلفة دعم الوقود

دبي - بواسطة محمد فارس قال وزير البترول المصري، طارق الملا، الأربعاء، إن تكلفة دعم الوقود في بلاده بلغت نحو 43.5 مليار جنيه (2.42 مليار دولار).

وذكر الملا لرويترز أن تكلفة دعم الوقود بلغت نحو 43.5 مليار جنيه (2.42 مليار دولار) في أول ستة أشهر من السنة المالية الحالية 2018-2019 التي تنتهي في 30 يونيو. © Getty يبلغ الدعم المقدر للمواد البترولية نحو 90 مليار جنيه

وتراجعت تكلفة دعم المواد البترولية بذلك نحو 14.7 بالمئة، مقارنة مع 51 مليار جنيه في أول ستة أشهر من السنة المالية الماضية 2017-2018.

ويبلغ الدعم المقدر للمواد البترولية في ميزانية 2018-2019 نحو 90 مليار جنيه.

وتسعى مصر لتطبيق إصلاحات مثل نظام البطاقات الذكية لمراقبة الاستهلاك في محطات الوقود وتوزيع أسطوانات غاز الطهي من خلال بطاقات التموين، التي تحصل بموجبها الأسر على سلع بأسعار مدعمة.