حالة الطقس في الإمارات حتى الجمعة

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الفترة من غد الاثنين حتى الجمعة طقسا صحوا الى غائم جزئيا في معظم الأحيان فيما تميل الحرارة للارتفاع يوم الخميس. وتفصيلاً:

“الاثنين”: صحو إلى غائم جزئياً بوجه عام، ولطيف الحرارة نهاراً ومائل للبرودة ليلاً. الرياح شمالية غربية نشطة السرعة تخف تدريجياً ظهراً لتكون من 18 إلى 30 تصل صباحاً إلى 40 كم/س على البحر. البحر مضطرب، يصبح متوسط الموج مساءً في الخليج العربي، إلى خفيف الموج في بحر عمان.

“الثلاثاء”: احتمال تشكل ضباب إلى ضباب خفيف صباحاً خاصة على المناطق الداخلية، يصبح غائما جزئياً إلى غائم أحياناً شمالاً. الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً على البحر من 18 إلى 30 تصل إلى 38 كم/س. البحر متوسط الموج قد يضطرب أحياناً مساءً في الخليج العربي، وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

“الأربعاء”: احتمال تشكل ضباب إلى ضباب خفيف صباحاً خاصة على المناطق الداخلية، يصبح صحوا إلى غائم جزئياً بوجه عام. الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً على البحر من 18 إلى 30 تصل إلى 38 كم/س. البحر متوسط الموج قد يضطرب أحياناً خاصة شمالاً في الخليج العربي، وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

“الخميس”: فرصة لتشكل ضباب إلى ضباب خفيف على مناطق متفرقة، يصبح صحوا إلى غائم جزئياً وتميل درجات الحرارة للارتفاع. الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة من 15 إلى 25 تصل إلى 30 كم/س على البحر. البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

“الجمعة”: فرصة ضباب إلى ضباب خفيف خاصة غرباً، يصبح غائما جزئياً إلى غائم أحياناً نهاراً. الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة من 15 إلى 23 تصل إلى 28 كم/س. البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

