محمد بن راشد: شكراً للكويت ولشعبها

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، اليوم السبت، عمق الروابط الأخوية والعلاقات المتينة التي تجمع دولة الإمارات ودولة الكويت. وقال سموه عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "لا يعرف الكثيرون طبيعة العلاقة التي تربطنا مع الكويت... الأخوة التي تربطنا معهم عميقة لدرجة لا يفهمها الكثيرون ... شكراً للكويت ولشعب الكويت".

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