"دبي هيلز استيت" يتعاون مع "مركز دبي للسلع المتعددة" لتقديم رخصة العمل التجاري من المنزل في مجمع...

يقدم "دبي هيلز استيت" للعملاء في وحدات "إكزيكتيف رزيدنسز" الجديدة فرصة الحصول على رخصة مجانية للأعمال التجارية وتأشيرة إقامة مجانية لمدة ثلاث سنوات، قابلتان للتجديد، عند سداد 20 بالمئة فقط من قيمة الشقة، وذلك عبر شراكة مع "مركز دبي للسلع المتعددة".

وترتقي هذه الخطوة بمفهوم "المكتب المنزلي" إلى مستوى جديد، مقدمةً فرصة امتلاك العقار السكني والحصول على رخصة تجارية من "مركز دبي للسلع المتعددة"، المنطقة الحرة الرائدة عالمياً، والعمل من المنزل في "إكزيكتيف رزيدنسز". وتبرز أهمية هذه الخطوة في ضوء تنامي عدد الموظفين مالكي الأعمال الشخصية الصغيرة، والمرونة في ساعات العمل، وزيادة أهمية الشركات الناشئة في المنظومة الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة. وسيستفيد المستثمرون من المزايا المتنوعة التي يقدمها "مركز دبي للسلع المتعددة" مثل الإعفاء من الضرائب وملكية الشركة بنسبة 100 بالمئة واستعادة رأس المال بالإضافة إلى خصومات على رسوم تجديد رخصة الأعمال التجارية.

وتطل منازل "إكزيكتيف رزيدنسز" على المساحات الخضراء الواسعة لحديقة "دبي هيلز بارك" والأجواء الحيوية لـ "دبي هيلز بوليفارد"، ويمكن الوصول منها سيراً على الأقدام إلى "دبي هيلز مول"، والتي تقع جميعها ضمن "دبي هيلز استيت" الممتد على مساحة 11 مليون متر مربع ويمثل واحة خضراء في قلب المدينة.

وتقع وحدات "إكزيكتيف رزيدنسز" ضمن مجمع مؤلف من ثلاثة أبراج فوق منصة "بوديوم" ذات تصاميم مميزة، وتتنوع بين الشقق التي تضم غرفة نوم واحدة أو اثنتين أو ثلاث، في أجواء تتيح للسكان أيضاً إدارة أعمالهم وتطويرها من منازلهم. ويمكن للعملاء الاختيار بين شقق تطل على الحديقة، البوليفارد أو "برج خليفة".

ويضم البرج العديد من مساحات العمل المشتركة مثل غرف الاجتماعات والغرفة العامة والمقهى لتعزيز أسلوب "المكتب المنزلي". ووسط الإطلالات الساحرة على الحدائق الخضراء، يركز مجمع "إكزيكتيف رزيدنسز" على توفير المرافق الصحية للسكان، بما في ذلك مركز اللياقة البدنية الحديث، وحدائق اليوغا والاسترخاء، والمناطق المخصصة لألعاب الأطفال، وحوض السباحة المصمم على طراز "إنفينيتي" وغيرها من المرافق التي تثري الأجواء الاجتماعية المميزة لهذه الوجهة. ويمكن للسكان الوصول بسهولة أيضاً إلى فندقين عالميين بالإضافة إلى المدارس ومراكز الرعاية الصحية.

ويمتاز "دبي هيلز استيت" بموقعه الحيوي الذي يسهل الوصول منه إلى شارع الشيخ زايد، على تقاطع شارعي محمد بن زايد والقدرة، وهو متصل بوسائل النقل العامة، بما في ذلك "مترو دبي". وسيربط خط "دبي هيلز" السكان والزوار مباشرة بمطاري دبي وآل مكتوم الدوليين أيضاً.

ويمكن للمهتمين بالاطلاع على المزيد من المعلومات زيارة مركز مبيعات "دبي هيلز استيت" في شارع أم سقيم، أو مركز مبيعات "خور دبي" في رأس الخور؛ ومركز المبيعات الكائن في الطابق الأرضي من "برج النهضة" في الشارع 4، طريق المرور في أبوظبي.