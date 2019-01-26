"حول الإمارات للمفروشات المنزلية " تقدم مجموعتها الخاصة بمناسة عيد الحب

أطلقت "حول الإمارات للمفروشات المنزلية" ، العلامة الرائدة للمفروشات و الديكور المنزلي في المنطقة ، مجموعتها الخاصة بمناسة عيد الحب التي تضم تشكيلة واسعة من المنتجات عالية الجودة بتصاميم متنوعة و ألوان خاصة يطغى عليها اللون الأحمر رمز المحبة والشعور الأنساني بين الأزواج .

المجموعة الجديدة ستجذب المتسوقين بكل تأكيد لزيارة سلسلة صالات "حول الإمارات" ، لإختيار قطع الأثاث التي يحلمون بها ، بفضل تنوع تصاميمها مثل الريفية ، الفيكتورية، الربيعية، الكلاسيكية والحديثة و التي يتم اختيارها لتناسب احتياجات أذواق مختلف العملاء .

اخترنا من المجموعة هذه الأريكة الأنيقة ذات الـ 3 مقاعد ، من توقيع علامة "زندلو" ، اللون المخملي الغني الفاخرة يثير شعورا بالدفئ والأناقة وبنفس الوقت الجلسة المريحة ، هذه الأريكة ممكن أن توضع في زاوية الغرفة لتكن المكان المثالي للاسترخاء مع شريك العمر ، بعيدا عن ضجيج الحياة اليومية ومشاغلها مع موسيقى ناعمة في الخلفية مع اضاءة خافتة .

أضف لمسة من الدفئ والأناقة لمنزلك مع أريكة "زندلو" المتوفر حصريًا لدى "حول الإمارات للمفروشات المنزلية" ، مقابل 1،995 درهم إماراتي فقط.

تقوم "حول الإمارات للمفروشات" بإستيراد منتجاتها من دول مثل تركيا ، ومصر ، والولايات المتحدة الأمريكية ، وفيتنام، وتايوان ، وماليزيا ، والصين ،إيطاليا، ألمانيا والهند ، لتقدم منتجات ذات أفضل جودة من جميع أنحاء العالم في المنطقة.

يمكن لزوار صالات عرض "حول الإمارات للمفروشات المنزلية"، الموجودة في دبي، الشارقة، أبوظبي، العين، الفجيرة ورأس الخيمة، الأتطلاع على المجموعة الكاملة الخاصة بيوم عيد الحب و التمتع بخصومات مجزية تتراوح بين 30% إلى 70%.

كما يمكن زيارة المتجر الإلكتروني والتطبيق الذكي لكل من يشاء الاستفادة من العروض المميزة ومفاجآت التسوق. التطبيق الذكي من "حول الإمارات للمفروشات" متوفر للأجهزة بنظام "أندرويد" ونظام "آبل" عبر IOS ومتجر "غوغل بلاي".

للمزيد من المعلومات، الرجاء الاتصال بالرقم المجاني 800726، أو زيارة الموقع الإلكتروني: www.panemirates.com