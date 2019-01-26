هانيويل تستعرض ابتكاراتها لتعزيز سلامة وكفاءة خدمات القطاع الصحي

أعلنت هانيويل، الشركة العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا، والمدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: HON)، أنها ستعرض باقة من حلولها المبتكرة للأجهزة والبرمجيات المتصلة والمصممة خصيصاً للارتقاء بمستوى خدمات العناية السريرية للمرضى، خلال دورة هذا العام من معرض ومؤتمر "آراب هيلث" 2019 ، الذي يستضيفه مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض في الفترة بين 28-31 يناير.



وأشار تقرير صدر مؤخراً* إلى النمو الكبير الذي تشهده سوق خدمات الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يبلغ معدل النمو السنوي 6.6%، مع توقعات بارتفاع قيمتها من 76.1 مليار دولار أمريكي في عام 2017 إلى 104.6 مليار دولار أمريكي في عام 2022. وتماشياً مع الطموحات الحكومية في المنطقة لتأمين نظم رعاية صحية عالمية المستوى، ترتبط زيادة الاستثمارات بارتفاع عدد حالات الأمراض المزمنة، والطلب الكبير على السياحة الطبية الإقليمية، والابتكارات التقنية في المجال الطبي، والتي تحظى بدعم مبادرات التحول الرقمي في قطاع الرعاية الصحية.



وستتخذ هانيويل من مشاركتها في هذه الفعالية المتميزة المنصة الأنسب لاستعراض حلول استثنائية تدمج بين مسارات العمل في مجال التمريض، والاتصالات السريرية، والتطبيقات المخصصة للعناية والتنقل، والتي من شأنها أن تمنح المرضى مسيرة سلسة وآمنة وعالية الكفاءة. وتشمل التقنيات الأخرى معدات خاصة عالية الأداء مثل الطابعات وأجهزة مسح الباركود وأساور المعصم، والتي تعمل على تحسين سلامة المرضى وزيادة الإنتاجية في أي منشأة طبية.



وبهذه المناسبة، قال ميروسلاف كافيدسيف، نائب الرئيس ومدير عام حلول الإنتاجية والسلامة لدى شركة هانيويل في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا: "بفضل خبرتنا التي تمتد لأكثر من 50 عاماً في القطاع الصحي حول العالم، تواصل هانيويل التفاعل مع متخصصي قطاع الرعاية الصحية في معرض ومؤتمر "آراب هيلث"، لتساعد على تعزيز النقاشات المتعلقة بالابتكار والتحول الرقمي في قطاع الرعاية الصحية".



وأضاف كافيدسيف: "تعتبر خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة عاملاً أساسياً في أي مجتمع مزدهر؛ ونؤكد التزامنا بدعم مزودي هذه الخدمات خلال سعيهم لتوفير الرعاية الصحية الأفضل للمرضى عبر الاستفادة من التقنيات المتطورة".



ويتيح جناح هانيويل فرصة الاطلاع على عرض توضيحي لمجموعة متنوعة من العروض التي تتضمن:

نظام "سيستيفو موبايل سوليوشنز"، وهو عبارة عن منصة قابلة للتوسع مصممة لتمنح مزودي خدمات الرعاية الصحية معلومات الدقيقة حول المرضى، مثل الأدوية الموافق عليها أو مهمات العناية المخطط لها، وذلك عبر تقنيات جوالة متطورة. ويمتاز النظام بكفاءته في جمع بيانات المؤشرات الحيوية، والمساعدة على تحديد أولويات استدعاءات المرضى أثناء التنقل، فضلاً عن قدرته على إحالة المشكلات إلى موظفين آخرين عبر نظام فعال للتنبيهات عبر البيانات أو الاتصالات الهاتفية أو الرسائل النصية القصيرة أو البريد الإلكتروني.

نظام "سيستيفو جارد سوليوشنز"، والذي يساعد في تحديد موقع الرضّع وأقربائهم بأسلوب آمن. وبمجرد مغادرة الرضيع للمنطقة الخاضعة للمراقبة في مركز الرعاية دون إذن، يتلقى أعضاء الكادر الطبي تنبيهات فورية تلقائية.

نظام "سيستيفو تاتش آي بي"، وهو عبارة عن منصـة متجانسة قائمة على برتوكول الإنترنت تتيح إجراء عمليات اتصال موثوقة بين أفراد التمريض. ويسمح النظام لمزودي خدمات الرعاية الصحية بالوصول إلى بيانات المرضى، وتسجيل إجراءات العناية مباشرة في غرفة المريض. ما يسمح لكادر التمريض بتحديد مهمات العناية بالمريض أو أدويته المعلّقة بنظرة سريعة. ويتم توثيق خدمات الرعاية المقدمة مباشرة بعد تنفيذها، مثل تسجيل بيانات المؤشرات الحيوية وأنشطة التمريض والأدوية وغيرها من المعلومات المطلوب توثيقها، والتي تعتبر عناصر رئيسية لدعم كادر التمريض في مركز الرعاية. ويسهم التسجيل المباشر لكافة الأنشطة في تجنب الوقوع في الخطأ أو تكرار السجلات أو إغفال تسجيل معلومات مهمة في سجلات المرضى.



للاطلاع على مزيد من المعلومات حول تقنيات وابتكارات "هانيويل" في مجال الرعاية الصحية، تفضلوا بزيارة جناح الشركة B09 ضمن "قاعة زعبيل 3" في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض خلال فعاليات معرض ومؤتمر "آراب هيلث" 2019.



*المصدر: "ألبن كابيتال" – تقرير قطاع خدمات الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي 2018