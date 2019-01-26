الامارات | أحوال الطقس في الدولة غدا

شكرا لقرائتكم خبر عن أحوال الطقس في الدولة غدا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام إلى غائم جزئياً أحياناً خلال النهار، وباردا نسيباً ليلاً، فيما تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام .

وأفاد، في نشرته اليومية، بأن حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 - 25 كم/ساعة، تصل إلى 30 كم/ساعة.

وقال إن الخليج العربي سيكون خفيفا إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:34 والثاني عند الساعة 06:38، ويحدث الجزر الأول عند الساعة 11:41 والثاني عند الساعة 23:43.

ونوه إلى أن بحر عمان سيكون خفيفا إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:56 والثاني عند الساعة 02:44 ويحدث الجزر الأول عند الساعة 08:46 عند الساعة 20:23.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 30 16 60 20

دبي 29 18 65 20

الشارقة 30 14 75 15

عجمان 29 13 70 20

أم القيوين 29 13 75 25

رأس الخيمة 28 15 75 20

الفجيرة 27 18 70 30

العين 29 17 40 20

ليوا 31 16 50 20

الرويس 29 18 75 25

السلع 30 17 70 25

دلما 29 19 75 35

طنب الكبرى 27 17 75 40

طنب الصغرى 27 17 75 40

أبو موسى 27 17 75 40