خبراء من "كليفلاند كلينك" يشاركون في "الصحة العربي 2019" ويناقشون أحدث المستجدات الطبية العالمية

نود أن نعلمكم بأن نحو 40 من كبار الأطباء العاملين في منظومة "كليفلاند كلينك" العالمية للرعاية الصحية سيشاركون في دورة هذا العام من معرض ومؤتمر الصحة العربي التي تقام في دبي بين 28 و31 يناير الجاري، فيما يعود هؤلاء الأطباء إلى تقديم شهادات اعتماد في التعليم الطبي المستمر عبر دورات تخصصية تنعقد خلال المؤتمر.

ومن المقرّر أن يشارك في مؤتمر الصحة العربي أطباء من ثلاثة مواقع تابعة لكليفلاند كلينك هي المقرّ الرئيس في أوهايو، ومستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، ومستشفى لندن الذي ما زال قيد التطوير. وسيتحدّث هؤلاء الأطباء في جلسات المؤتمر، وكثير منهم مديرون كبار أو أعضاء في لجان تشارك في التخطيط لبرامج متخصصة داخل المؤتمر.

وتشمل بعض المواضيع التخصصية المتقدمة التي يناقشها أطباء كليفلاند كلينك خلال مؤتمر الصحة العربي 2019 ما يلي:

"الحصول على العلاج الجراحي ضروري للنساء اللواتي يعانين الانتباذ البِطاني الرحمي"، موضوع يقدّمه الدكتور توماسو فالكوني، المدير الطبي وكبير الموظفين وكبير الأكاديميين في كليفلاند كلينك لندن.

"زراعة الكبد من متبرع حي"، موضوع يطرحه الدكتور أنطونيو بينا، مدير جراحة الكبد وزراعة الكبد في كليفلاند كلينك أبوظبي.

"الجراحات التنظيرية المتقدمة لعلاج الاضطرابات داخل الجهاز الهضمي"، موضوع يطرحه الدكتور ماثيو كروه، رئيس معهد أمراض الجهاز الهضمي في كليفلاند كلينك أبوظبي، والأستاذ المشارك في الجراحة بكلية ليرنر الطبية التابعة لكليفلاند كلينك.

"التحدّيات والفرص في علاج المراهقين والشباب المصابين بالسرطان"، موضوع يقدمه الدكتور ربيع حنا، رئيس قسم طب أمراض الدم والأورام لدى الأطفال في مستشفى كليفلاند كلينك للأطفال.

وتربط كليفلاند كلينك علاقةٌ طويلة الأمد بمؤتمر الصحة العربي، إذ تحرص على التحقق باستقلالية من محتوى المادة العلمية للمؤتمر والتأكد من دقتها وحيادها ومواكبتها للمستجدات والتزامها بجميع المعايير المهنية والأخلاقية