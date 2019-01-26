"جافزا" تفتتح في دبي المقر الجديد لشركة "ويلو" الألمانية الرائدة لصناعة المضخات

افتتحت "ويلو"، الشركة الألمانية الرائدة في تصنيع المضخات عالية الجودة، منشأة جديدة بمساحة 8000 متر مربع في المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، إحدى أكبر المناطق الحرة على مستوى العالم والتي تتيح الوصول لأكثر من 3 مليارات شخص. وسيتم استخدام المنشأة الجديدة كمقر لشركة "ويلو" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تغطي 20 دولة.

وأقيم حفل إطلاق المنشأة الجديدة بحضور عدد من كبار الشخصيات والضيوف، ومنهم سعادة بيتر فيشر، السفير الألماني في الإمارات العربية المتحدة؛ وسعادة غونتر راور، القنصل الألماني العام في دبي؛ ومحمد المعلم، المدير التنفيذي ومدير عام موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات والرئيس التنفيذي لجافزا؛ وأحمد الحداد، المدير التنفيذي للعمليات، موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات؛ وعبد الله بن دميثان، المدير التنفيذي للشؤون التجارية، موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات؛ وسعادة سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا).

تعليقاً على إطلاق المقر الجديد، قال ياسر ناجي، مدير مبيعات المجموعة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في ويلو: "تزامناً مع الأهمية المتزايدة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لموقعها على الخريطة الصناعية العالمية، فإننا نشهد طلباً متزايداً على منتجاتنا في هذه السوق. ومن هنا يأتي إطلاق منشأتنا الجديدة التي تلبي احتياجات مجموعة واسعة من الشركات الصناعية".

ويضم مجمع المباني الحائز على شهادة LEED الذهبية خط تجميع خاصاً به، ومكاتب، وصالات عرض، ومركزاً لوجستياً، وغرفاً تدريبية مخصصة لأكاديمية ويلو لاستضافة جلسات تدريبية حول تطبيقات منتجات الشركة للتجار والمهندسين وأخصائيي التركيب والمستهلكين.

وأضاف ناجي: "تماشياً مع هدفنا المتمثل في تصنيع حلول تكنولوجية متطورة لدعم قطاع خدمات البناء، قمنا بدمج أكاديمية ويلو في مقرنا الرئيسي لضمان حصول المهندسين على التدريب والمعدات اللازمة للابتكار وتعزيز تطورهم المهني".

وقال محمد المعلم، المدير التنفيذي ومدير عام موانئ دبي العالمية–إقليم الإمارات والرئيس التنفيذي لجافزا، مهنئاً الشركة على إطلاق منشأتها الجديدة: "يعتبر افتتاح منشأة ويلو الجديدة خطوة مهمة تسلط الضوء على سعي إمارة دبي إلى دعم قطاع التصنيع المحلي. لقد نما قطاع التصنيع وأصبح مساهماً هاماً في الاقتصاد مشكلاً نسبة 9.4% من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي في عام 2017، مع توقعات بأن تنمو هذه المساهمة إلى 20% بحلول العام 2030 وفقاً لاستراتيجية دبي الصناعية 2030".

وأضاف: "تلتزم موانئ دبي العالمية في إقليم الإمارات بدعم أهداف الحكومة إزاء تعزيز نمو القطاع الصناعي في دبي، ونسعى إلى توفير الحوافز والخدمات اللازمة من خلال المناطق الصناعية والحرة الكثيرة مثل ’جافزا‘ ومجمع الصناعات الوطنية، إلى جانب الفرص التجارية التي يوفرها ميناء جبل علي ومؤسسة دبي التجارية".

وتعتبر "ويلو" شركة رائدة عالمياً في تصنيع أنظمة المضخات عالية الجودة التي أسهمت في إرساء معايير جديدة في كفاءة الطاقة. وبفضل تصميمها الهادف إلى تحسين مدخول الطاقة لتحقيق ناتج أفضل، تساعد مضخات الشركة من الفئة A على تحقيق وفورات كبيرة خلال فترة تتراوح بين 10 إلى 15 سنة من دورة حياتها التشغيلية.

من جانبه، قال جورج ويبر، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في مجموعة ويلو: "نهدف في ويلو إلى توفير منتجات تحقق كفاءة الطاقة وتساعد الشركات على تحسين الكفاءة الإجمالية وتطوير حلول مبتكرة وذكية في القطاع الصناعي في الإمارات والشرق الأوسط ككل".

يذكر أن شركة "ويلو" يعمل لديها نحو 7700 موظف في 90 بلداً. وتهدف الشركة إلى المساهمة إيجابياً في تعزيز القطاع الاقتصادي للبلاد. وانطلاقاً من ريادتها في قطاع أنظمة المضخات، تلتزم الشركة بالاستثمار في الأبحاث والتطوير، وتعزيز الابتكار في مختلف تقنيات حركة المياه من خلال أنظمة المضخات المتطورة لديها.