"سلطة دبي الملاحية" تشارك في "مؤتمر الشرق الأوسط لمزودي وقود السفن 2019" في دبي

شاركت "سلطة مدينة دبي الملاحية" في "مؤتمر الشرق الأوسط لمزودي وقود السفن 2019" (Middle East Bunkering Convention 2018)، الذي عقد مؤخراً في دبي، بمشاركة رفيعة المستوى من نخبة الجهات الإقليمية والدولية لمناقشة واقع ومستقبل قطاع تموين السفن باعتباره رافداً حيوياً من روافد التجارة في القطاع البحري. وتندرج الخطوة في إطار التزام السلطة البحرية بالمشاركة الدورية في المحافل البحرية العالمية سعياً وراء توطيد جسور تبادل أنجح التجارب وأفضل الممارسات الداعمة لإيجاد قطاع بحري تنافسي يواكب المتغيرات المتسارعة للقرن الحادي والعشرين في دبي.

وألقى المهندس محمد البستكي، مدير إدارة عمليات الرسو البحرية في "سلطة مدينة دبي الملاحية"، كلمة افتتاحية أشار فيها إلى أنّ "مؤتمر الشرق الأوسط لتموين السفن 2019" يعود ليؤكّد الدور المحوري الذي تتطلع به دبي كقوة مؤثرة في دفع عجلة نمو القطاع البحري العالمي، مقدمةً مساهمات فعالة بالاستفادة من مقوماتها التنافسية التي يمكن شملها بالموقع الاستراتيجي والمنظومة الاقتصادية المتينة والمتطورة، إلى جانب البنية التحتية عالمية المستوى بما فيها الموانئ التي تعتبر من بين الأفضل عالمياً. وسلّط البستكي الضوء على تنامي سمعة الإمارة كمركز عالمي رائد لتزويد وقود السفن، سيّما وأنها تمثل صلة وصل بين أسواق آسيا وأوروبا.

ولفت البستكي إلى أنّ دبي تدعم الجهود الرامية إلى تطبيق أعلى معايير السلامة المهنية وأفضل الممارسات والقرارات المحلية والدولية، تماشياً مع "استراتيجية القطاع البحري" في سبيل جعل دبي مركزا بحريا عالميا من الطراز الأول، مؤكداً بأنّ الاستراتيجية حققت نقلة نوعية في مجال تطوير برامج لوجستية متكاملة، وتهيئة البنى التحتية، واستحداث مبادرات بحرية من شأنها ضمان إدارة العمليات التشغيلية البحرية، ما انعكس بصورة إيجابية على تعزيز ثقة المستثمرين الإقليميين والدوليين بالمقوّمات التنافسية للقطاع البحري المحلي، وفي مقدمتها الموانئ والخدمات البحرية وتشغيل وصيانة السفن البحرية العملاقة، والتي وضعت دبي في مصاف أهم التجمعات البحرية العالمية مثل سنغافورة ولندن وأوسلو وشانغهاي وهامبورغ وهونغ كونغ. وأشار البستكي إلى التزام السلطة البحرية بإطلاق سلسلة من المبادرات الرائدة، مثل "تجمع دبي البحري الافتراضي" و"رصيف الابتكار" و"ماريتايم دبي" و"المجلس الاستشاري البحري"، والتي تمهد الطريق أمام بناء قطاع بحري آمن ومستدام يتّسم بالشمولية والتجدّد والاستدامة.

وإختتم البستكي: "ينعقد "مؤتمر الشرق الأوسط لمزودي وقود السفن 2019" في وقت هام للغاية يشهد فيه قطاع تموين السفن نمواً مطّرداً، مقدماً منصة استراتيجية لاستكشاف سبل فاعلة لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، فضلاً عن تحديد الاتجاهات الناشئة ودراسة التطورات المتلاحقة ضمن سوق وقود السفن التي تتسم بالديناميكية والتجدّد." ودعا البسكتي الرواد البحريين المحليين والدوليين إلى تعاضد الجهود المشتركة لتوظيف الفرص التجارية الكبيرة التي يزخر بها التجمع البحري في دبي، ودفع عجلة نمو قطاع تموين السفن الذي يحمل آفاقاً واعدة للغاية.

ويجدر الذكر بأنّ جدول أعمال "مؤتمر الشرق الأوسط لمزودي وقود السفن 2019"، تخلل مناقشة سلسلة من المواضيع المؤثرة في القطاع البحري.