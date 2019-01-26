انطلاق "مزاينة كأس رئيس الدولة للصقور 2019" وسط مشاركة واسعة

انطلقت يوم أمس الجمعة، مسابقة مزاينة كأس رئيس الدولة للصقور 2019، والتي تنظمها لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي بالتعاون مع نادي أبوظبي للصقارين، وذلك في موقع مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للصيد بالصقور في ميدان نادي أبوظبي للصقارين بمنطقة الفلاح في أبوظبي.

وقال عبيد خلفان المزروعي، مدير إدارة التخطيط والمشاريع في اللجنة، أن اليوم الأول من المزاينة شهد انطلاق أربعة أشواط وهي شوطي (بيور جير فرخ و بيور قرموشة فرخ) لأشواط النقدي، وشوطي (بيور فرخ وقرموشة فرخ) لأشواط التسعيرة.

وأوضح أن تنظيم لمسابقة مزاينة كأس رئيس الدولة للصقور 2019، من قبل لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، يأتي في إطار ما حققته مزاينة الصقور خلال السنوات الثلاث الماضية ضمن مهرجان الظفرة من تطور ملحوظ في استقطاب أفضل أنواع الصقور، وذلك من خلال مسابقة المزاينة المخصّصة لذلك، والتي ساهمت في تعزيز الهويّة الوطنيّة والحفاظ عليها، وصون رياضة الصيد بالصقور ونقلها إلى الأجيال المتعاقبة.

الهاجري والمنصوري يتقدمان أشواط التسعيرة .. ومنافسات قوية في أشواط النقدي

وأسفرت النتائج النهائية لمزاينة الصقور في شوط التسعيرة بيور قرموشة فرخ رئيسي، عن الطير الذي يملكه خالد بن ناصر بن مذكر الهاجري، وذهب المركز الثاني لـ عبدالعزيز سالم عبيد الفارسي، والثالث لـ خالد بن ناصر بن مذكر الهاجري، والرابع لـ سلطان راشد ناصر راشد المنصوري، والخامس لـ خالد بن ناصر بن مذكر الهاجري.

وسجل شوط التسعيرة بيور جير فرخ رئيسي، تقدم الطير الذي يملكه ناصر بطحان سلطان قران المنصوري، وفي المركز الثاني تقدم الطير الذي يملكه سالم ناصر مذكر الهاجري، وذهب المركز الثالث لـ سلطان ناصر خليفة سلطان لمنصوري، والرابع " لـ خالد ناصر مذكر الهاجري، والخامس لـ سالم ناصر مذكر الهاجري.

أما شوط النقدي "بيور قرموشة فرخ"، فقد حصل على المركز الأول الطير الذي يملكه الطير الذي يملكه محمد سعيد هلال المنصوري، وذهب المركز الثاني إلى احمد صغير كنون يراده الكتبي، والمركز الثالث والرابع للطيرين الذي يملكهما عابد صالح زايد الفلاحي، الخامس والسادس للطيرين الذي يملكهما عبدالله سعيد محمد ماجد.

وفي شوط النقدي "بيور جير فرخ"، حصد المركز الأول الطير الذي يملكه خالد بن ناصر بن مذكر آل شافي الهاجري، وذهب المركز الثاني لـ سالم بن ناصر بن مذكر الهاجري، والثالث لـ خالد بن مذكر آل شافي الهاجري، والرابع لـ محمد سعيد محمد الكمده، والخامس احمد خلف عيد بالجافلة المنصوري.

5 شروط للمشاركة في مزاينة الصقور

قال أحمد بن هياي المنصوري، رئيس لجنة تحكيم مزاينة الصقور، أنه تم تحديد 5 شروط للمشاركة في المزاينة، والتي تتمثل فيما يلي: تثبيت فئة الصقر يتم من قبل لجنة التثبيت في حالة الاشتباه بفئة الصقر، لا يسمح بدخول أي صقر في المسابقة ما لم يكن يحمل رقم حلقة، يحق للمشارك المشاركة بحد أقصى بصقرين في أشواط النقدي، يحق المشاركة بعدد مفتوح من الصقور في أشواط التسعيرة، تقبل الصقور من فئة الحر (المكاثر بالأسر) فقط ولن يتم قبول أي صقر وحش، وأخيراً فإن قرار اللجنة نهائي وغير قابل للمعارضة .

وأكد بن هياي أن مزاينة كأس رئيس الدولة للصقور 2019، والتي تنظمها لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي بالتعاون مع نادي أبوظبي للصقارين، شهدت مشاركات كبيرة وواسعة، وخصوصاً من دول الخليج العربي، وهذا يؤكد نجاح المزاينة وتحقيق الأهداف والرؤية من إقامتها، والمتمثلة في المحافظة على هذا الموروث الثقافي ونقله للأجيال المتعاقبة.