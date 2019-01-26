حمدان بن محمد يشرف المرموم ويتابع تحديات رموز اللقايا لهجن أبناء القبائل









شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، تحديات رموز اللقايا لهجن أبناء القبائل ضمن مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن العربية الأصيلة، والتي أقيمت مساء الجمعة الخامس والعشرين من يناير، وكان برفقته الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للبادل تنس الذي قام بتتويج الفائزين بالرموز.

وظفرت (غزة) المملوكة لحمد عبيد حمد عفصان المنصوري بكأس ولي عهد دبي للقايا البكار المفتوح بعد ان تمكنت من الوصول إلى خط النهاية مسجلة توقيتاً مميزاً وقدره 7:21:1 دقائق، فيما كان (متعب) هو عنوان بندقية اللقايا الجعدان المفتوح والتي ذهبت إلى محمد عبيد عيد المنصوري بعد ان سجل (متعب) زمناً 7:21:3 دقائق،

وأهدت (الكدريه) مالكها حمد عبيد بالحلوس العامري كأس ولي عهد دبي للقايا البكار المفتوح للإنتاج بعد ان حصلت على توقيت زمني وقدره 7:20:8 دقائق، وكسب (شاهين) لسيف دحبه زفنه العفاري الصراع الكبير على بندقية اللقايا الجعدان المفتوح للإنتاج بتسجيله توقيتاً بلغ 7:22:4 دقائق.

ومضى التوقيت الأفضل في التحديات المسائية لهجن أبناء القبائل لمصلحة (وجنه) المملوكة لمحمد علي حليس العفاري والتي وصلت لخط النهاية في توقيت وقدره 7:16:7 دقائق، وكان ذلك في الشوط التاسع. وشهدت الفترة المسائية إقامة ثمانية عشرة شوطاً، حيث حصل الفائزون على المراكز الاولى في الاشواط من الخامس وحتى الثامن عشر على سيارات فاخرة (نيسان ستيشن، نيسان سفاري، كروزر بيك أب)، بينما حصل أصحاب المراكز من الثاني وحتى العاشر في الاشواط على جوائز نقدية قيمة.

إبن كليب يهدد صدارة مرغم لبيرق الناموس

وتمكن عبدالعزيز سيف علي سويلم الكتبي من الحصول على أربع نقاط مهمة في سباق بيرق الناموس وذلك من خلال فوز (قبه) بالمركز الثاني في الشوط الرئيسي للبكار المفتوح (وصيفة الكأس).

ورفع سعادة صالح محمد بن نصره العامري رصيده في جائزة بيرق الناموس إلى 22 نقطة وذلك بعد حصول (جسار) على أربع نقاط بعد أن حل في المركز الثاني في الشوط الرئيسي للجعدان المفتوح (وصيف البندقية)، وبالمقابل وصل مبارك أحمد مطر الخيلي برصيده إلى عشر نقاط بعد حصول (أدهم) على نقطتي المركز الثالث في نفس الشوط.

وأهدت (الكدريه) حمد عبيد بالحلوس العامري ست نقاط مهمة بعد فوزها بكأس البكار المفتوح للإنتاج لترفع رصيد مالكها في بيرق الناموس إلى 12 نقطة، فيما وصل علي راشد سعيد البريصي المري برصيد نقاطه إلى أربعة عشر نقطة بعد حصول (متعبة) على النقاط الأربع لوصيف الكأس في نفس الشوط، وبالمقابل باتت نقطة وحيدة تفصل بين عبدالعزيز سيف علي سويلم الكتبي ومتصدر جائزة بيرق الناموس محمد راشد بن غدير وذلك بعد أن رفعت (ملامه) رصيد بن كليب إلى 39 نقطة بعد حصولها على نقطتي المركز الثالث في ذات الشوط.

ومنح (الشامي) وصيف بندقية الجعدان المفتوح للإنتاج مالكه محمد سلطان مرخان الكتبي أربع نقاط مهمة رفع بها رصيده في بيرق الناموس إلى 22 نقطة، فيما رفعت نقطتا المركز الثالث اللتان حصل عليهما (نهاب) رصيد مظفر محمد خموشة العامري في جائزة بيرق الناموس إلى 16 نقطة.

التحديات الصباحية

وشهدت الفترة الصباحية إقامة إثنان وعشرين شوطاً في سن اللقايا لهجن أبناء القبائل، منها إثنا عشر شوطاً لهجن الإنتاج ينال أصحاب المراكز الاولى فيها سيارات (نيسان ستيشن، نيسان سفاري، كروزر بيك أب)، بالإضافة إلى عشر أشواط نقدية، وينال الفائزون بالمراكز من الثاني وحتى العاشر في جميع الأشواط مبالغ نقدية قيمة.

وحازت (متعبه) المملوكة لعبد الله حمد نهيان العامري على الصدارة في الشوط الأول للقايا البكار المحليات للإنتاج بتوقيت وقدره 7:25:8 دقائق، وبالمقابل ذهب الشوط الثاني للقايا البكار المهجنات للإنتاج لمصلحة (حدث) بشعار صالح حمد حمدان الوهيبي والتي سجلت زمناً بلغ 7:30:8 دقائق، وكسب (النادر) ملك مسلم سالم ثعلوب الدرعي التحدي الثالث والذي خصص للقايا الجعدان المحليات للإنتاج حيث حصل على الصدارة بزمن 7:25:9 دقائق، ومضى الشوط الرابع إلى (المتوكل) بشعار حمد سالم خليفه ابورويس الكتبي والذي تمكن من حصد الصدارة بوصوله لخط النهاية في توقيت وقدره 7:25:1 دقائق. وكان التوقيت الافضل في الفترة الصباحية من نصيب (شاهين) لسهيل سالم ثعلوب الدرعي صاحب الصدارة في الشوط السابع بتوقيت وقدره 7:24:4 دقائق.

تحديات اللقايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ

تقام صباح ومساء السبت السادس والعشرين من يناير، تحديات سن اللقايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ، وتشهد الفترة الصباحية إقامة 16 شوطاً للمحليات والمهجنات، وستكون الجوائز نقدية لأصحاب المراكز من الأول وحتى العاشر في جميع هذه الاشواط، وبالمقابل ستقام في الفترة المسائية تسعة عشرة شوطاً، وتتنافس المؤسسات الكبرى لهجن أصحاب السمو الشيوخ على رموز اللقايا المفتوح من خلال الشوطين الأول والثاني، بينما خصصت الأشواط من الثالث وحتى الخامس عشر للمطايا (المحليات والمهجنات)، بينما ستكون الأشواط الاربعة الاخيرة للهجن من إنتاج مؤسسات هجن أصحاب السمو الشيوخ، وينال الفائزون بالمركز الاول في جميع الأشواط من الثالث وحتى التاسع عشر على سيارات فاخرة (نيسان ستيشن، نيسان سفاري، كروزر بيك أب)، ويحصل أصحاب المراكز من الثاني وحتى العاشر في جميع الأشواط على جوائز نقدية قيمة.

ولد (الشبابي العاصفة) يتألق في مزاد المرموم السادس (ج) للإنتاج الشخصي

اقيم مساء الخميس الرابع والعشرين من يناير، اليوم الأول لمزاد المرموم السادس (ج) للإنتاج الشخصي لسن الفطامين، وطرحت خلال المزاد الذي تداعى له ملاك الهجن العربية الأصيلة 96 مطية تنحدر من سلالات فاخرة في عالم سباقات الهجن العربية الأصيلة، وحاز كاسب بن سالم المسافري على ملكية القعود للأب (الشبابي العاصفة) والأم (نجوى) بعد ان دفع مائة ألف درهم، وحصل كاسب أيضاً على ملكية البكرة بنت (مناور) والأم (بنت شاهين) لقاء 70 ألف درهم، كما كسب ماجد ثاني بن بليشه القعود الذي ينحدر من سلالة الاب (متعب الصغير) والأم (بنت شاهين) مقابل 60 ألف درهم. وشهد المزاد مساء الجمعة الخامس والعشرين من يناير مشاركة 96 مطية، بينما يختتم المزاد اليوم من خلال طرح 98 مطية.