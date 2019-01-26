الامارات | نهيان بن مبارك يفتتح "توظيف أبوظبي 2019" غداً

شكرا لقرائتكم خبر عن نهيان بن مبارك يفتتح "توظيف أبوظبي 2019" غداً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يفتتح غداً الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان،عضو مجلس الوزراء وزير التسامح، فعّاليات الدورة الثالثة عشرة من معرض التوطين الرائد في الدولة، " معرض توظيف 2019"، بحضور عدد من المسؤولين، ومشاركة واسعة من الهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية والخاصة.

وتركّز الدورة الجديدة للمعرض - الذي تنظمه شركة "إنفورما" للمعارض، على مدى ثلاثة أيام، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض – على ثلاثة محاور رئيسة، هي "التطوير المهني والتدريب والتوظيف"، فيما تهدف فعالياته المتنوعة إلى تعزيز القوى العاملة المواطنة بالدولة، من خلال العمل على رفع نسب التوطين في مختلف التخصصات بالقطاعين الحكومي والخاص، وتطوير مهارات الكوادر البشرية الشابة، بما يسهم في تعزيز الاستدامة في مجال التوظيف، وتحقيق رؤية الإمارات 2021.

ويفتح المعرض أبوابه مجاناً أمام المواطنين الباحثين عن عمل، إذ يتوقع أن يتخطى عدد زوّاره حاجز الـ 15 ألف زائر من مواطني الدولة "إناث وذكور"، للمنافسة على العديد من الوظائف التي تطرحها المؤسسات والشركات الحكومية والخاصة المشاركة في المعرض، إلى جانب اكتساب مهارات التخطيط لخياراتهم الوظيفية من أجل تحقيق أهدافهم وطموحاتهم الشخصية على المدى الطويل، والمشاركة في أكثر من 17 ورشة تدريبية مجانية متخصصة في عدد من المهارات الشخصية والمهنية وكتابة السيرة الذاتية.

ويشهّد اليوم الأول للمعرض إقامة 5 فعّاليات تدريبية وورش عمل، تبدأ بندوة تنظمها مؤسسة "برايس ووتر هاوس كوبرز" تستعرض خلالها خططها في مجال التوظيف والتوطين، ضمن البرنامج الوطني للمؤسسة، يليها محاضرة عن "المرأة في مجال الاتصالات"، تنظمها شركة الإمارات للاتصالات والتكنولوجيا "دو"، ثم عرض تقديمي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية.

كما تتضمن الفعاليات التدريبية محاضرة تنظمها جامعة نيويورك أبوظبي، حول "بحوث الأمن السيبراني"، فيما تختتم الفعاليات بمحاضرة تنظمها كليات التقنية العليا، تحت عنوان "سند – الطريق إلى الأمام نحو بناء المهن".



وأفاد مدير معرض توظيف 2019 تامر نحاس، بأن المعرض سيبدأ في استقبال زوّراه من مواطني الدولة، اعتباراً من العاشرة صباح غداً وحتى السابعة مساءاً على مدى ثلاثة أيام، منوهاً إلى أنه سيتم تخصيص 4 ساعات من اليوم الثاني للمعرض (من العاشرة صباحاً حتى الثانية ظهراً) للسيدات فقط، على أن يكون الدخول بالأوراق الثبوتية (بطاقة الهوية الإمارتية أو جواز السفر وخلاصة القيد)، كما يمكن التسجيل عبر الموقع الالكتروني أو من خلال زيارة المعرض.

وقال النحاس :"ستقوم الجهات المشاركة في المعرض بعرض الفرص الوظيفية المتاحة على الزوّار، كما تستعرض كل مؤسسة طبيعة عملها والتخصصات المطلوبة لدعم برنامج التوطين لدى كل منها، بالإضافة إلى عملها على بناء قاعدة بيانات كبيرة لشباب الخريجين المواطنين، بهدف الرجوع إليها لسد حاجات التوظيف المستقبلية".

وأضاف أن قسم التطوير المهني في المعرض يوفّر الفرصة لالتقاء روّاده بمجموعة من ممثلي الجامعات بالدولة التي تقدم العديد من برامج الماجستير والدكتوراه في تخصصات مختلفة، بينها جامعات زايد، الإمارات للتكنولوجيا، العين للعلوم والتكنولوجيا و أبوظبي للإدارة.

وذكر أن معرض توظيف أبوظبي 2019، سيوّفر خدمة مجانية لتقييم و تحسين السيرة الذاتية للمواطنين الباحثين عن عمل، تحمل مسمى (ورش عمل لتحسين السير الذاتية)، تقدمها شركتا بيت دوت كوم، و أوليف، الرائدتين في مجال التوظيف، إذ يمكن لرواد المعرض عرض سيّرهم الذاتية على الخبراء المعنيين، لتقييمها وكشف ما بها من نقاط ضعف، وشرح كيفية صياغة السيرة الذاتية بالأسلوب الأمثل والأكثر جاذبية.

ويشارك في المعرض عدداً من الجهات الحكومية، منها "مبادلة، شرطة أبوظبي، دائرة التعليم والمعرفة، دائرة الثقافة والسياحة، بنك الإمارات المركزي، دائرة الطاقة، شركة ضمان، وغيرها من الهيئات والمؤسسات"، بالإضافة إلى عدد من شركات القطاع الخاص، بينها ديلويت، هايس، و أديكو.

كما يشهد المعرض هذا العام إقامة جناح أكاديمي يشارك فيه عدد من الجامعات الحكومية والخاصة، وذلك في إطار مساعي مؤسسات التعليم العالي بالدولة، لمساعدة الشباب المواطنين الباحثين عن تطوير مستوياتهم الأكاديمية وتحصيلهم العلمي.

ويحظى المعرض برعاية من القوات المسلحة (الراعي التيتانيوم)، شرطة أبو ظبي ومصرف أبوظبي الإسلامي (جهات الرعاية البلاتينية)، ودائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي (الراعي الذهبي)، بالإضافة إلى مؤسسة أبوظبي للإعلام (الراعي الإعلامي الرسمي)، وطيران الاتحاد (راعي الطيران الرسمي) و جامعة نيويورك بأبوظبي (راعي التعليم)، و صناعات (الشريك الصناعي)، و دو (راعي رواد صناعات المستقبل).