adidas Football تطرح مجموعة أحذية Exhibit Packالجديدة

أطلقت adidas Football مجموعة Exhibit Pack الجديدة متضمنةً أحذية X18+ وNEMEZIZ 18+ وCOPA 19+ وPredator 19+، وجميعها أحذية مصممة لرفع مستوى اللاعب وإطلاق كل ما لديه من مهارات. تم إطلاق هذه الأحذية كجزء من مجموعة Exhibit - إلى جانب Predator و NEMEZIZ و COPA 19.

حذاء X18+ مصمم لتوفير أقصى قدر من التوازن والدعم أثناء الانطلاق بسرعة كبيرة، إذ يمتاز الجزء العلوي الخالي من الرباط بتقنية CLAW COLLAR القابلة للتمدد بحيث تحيط بالقدم وتثبّتها في مكانها.

ويتميز حذاء Predator 19+ بنظام PURECUT LACELESS لتوفير أقصى تحكم سطحي بالكرة. كما تعمل تقنية FORGED KNIT على توفير أقصى قدر من التوازن والدعم للقدم أثناء الحركة، فيما يوفر النعل الأوسط من نوع BOOST™ أقصى قدر من ارتداد الطاقة مع كل خطوة.

أما حذاء COPA 19+ فيتميز بمجموعة خصائص تساعد على تعزيز الملاءمة والملمس والحركة. فمن حيث الملاءمة، يتميز التصميم الداخلي للحذاء ببطانات foam وحواف ortholite توفر الراحة للقدم. وقد صممت تقنية SOCKFIT كي تتوسع لتناسب شكل القدم مما يساعد على تعزيز التوازن أثناء الحركة.

صمم حذاء NEMEZIZ لتعزيز أداء أكثر اللاعبين نشاطاً، ويتميز بتقنيتيAGILITYBANDAGE وTORSIONTAPES لأقصى قدر من توازن وثبات القدم. ويوفر الطوق المزدوج أقصى قدر من التوازن للكاحل أثناء الحركة، كما أن تقنية AGILITYKNIT 2.0 توفر الملمس الناعم والوزن الخفيف.

مجموعة Exhibit Pack الجديدة متاحة للجمهور من خلال متاجر adidas و adidas.com ابتداءً من 22 يناير 2019 بسعر 175 درهم للأطفال و246 درهم للكبار.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة adidas.com/football أو متابعة @adidasfootball على إنستغرام أو تويتر.