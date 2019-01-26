مهرجان طيران الإمارات للآداب يطرح تذاكر إضافية للمؤلف جيف كيني

أعلن مهرجان طيران الإمارات للآداب عن طرح تذاكر إضافية لحضور الجلسة الخاصة مع مؤلف سلسلة "مذكرات طالب" جيف كيني يوم السبت 2 مارس 2019، نظراً لنفاد التذاكر نتيجة الطلب الكبير عليها، حيث ستتوافر كمية محدودة منها للبيع بشكل مباشر عبر الموقع الإلكتروني للمهرجان.

ويُعتبر كيني من أكثر المؤلفين ورسامي الكاريكاتير تأثيراً في مجال أدب الأطفال، حيث ألهم آلاف الصغار الذين طالعوا سلسلة "مذكرات طالب"، والتي باعت أكثر من 200 مليون نسخة حول العالم، حيث سيحظى حضور الجلسة بفرصة التعرف على أسلوب جيف في ابتكار النكات ضمن قصصه وطرح بعض الأسئلة التي تراودهم.

والجدير بالذكر أن جيف كيني سينضم هذا العام إلى قائمة حافلة بأسماء أهم المؤلفين المشاركين في برنامج الأطفال خلال المهرجان، بما في ذلك فيكتوريا إيفيارد مؤلفة سلسلة ’"الملكة الحمراء"، وتوني دي سول مؤلف "العلوم الرهيبة" الذي سيكون حاضراً في المهرجان مع أحدث كتبه في سلسلة "’الفتى النحلة"، وتاران ماثارو مبدع سلسلة "المستدعي".

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