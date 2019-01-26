لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية في أبوظبي تنظم مسابقة مزاينة كأس رئيس الدولة للصقور 2019

بالتعاون مع نادي أبوظبي للصقارين تنظم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية ، مسابقة مزاينة كأس رئيس الدولة للصقور 2019 وذلك في موقع مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للصيد بالصقور في مقر نادي أبوظبي للصقارين في منطقة الفلاح – أبوظبي ، بميدان نادي أبوظبي للصقارين بمنطقة الفلاح في أبوظبي.

ويأتي تنظيم اللجنة لمسابقة مزاينة كأس رئيس الدولة للصقور 2019 في إطار ما حققته مزاينة الصقور خلال السنوات الثلاث الماضية ضمن مهرجان الظفرة من تطور ملحوظ في استقطاب أفضل أنواع الصقور، وذلك من خلال مسابقة المزاينة المخصّصة لذلك، والتي تسهم في تعزيز الهو يّة الوطنيّة والحفاظ على هذا الإرث العريق، وسعيها الدائم لصون رياضة الصيد بالصقور، التي تعد إرثاً غنيا ، وغرس هذا الإهتمام في نفوس أبناء المجتمع حاضراً ومستقبلاً.

وفي هذا الإطار صرح معالي اللواء/ فارس خلف المزروعي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في اللجنة قائلاً يأتي تنظيم مهرجان الصقور ترجمة للدعم السخي الكبير الذي يوليه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وبإلهام من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ودورهم الريادي لإحياء الرياضات التراثية ودعم مقومات التراث الوطني، والسعي لتنمية حضوره وتفاعله بشكل واسع بين أبناء مجتمع الإمارات.

وأضاف المزروعي أن هذا الحدث يعتبر ركيزة أساسية في الترويج للتراث الإماراتي الأصيل وتعزيز جهود صونه والحفاظ عليه، ويُسهم عاماً بعد آخر في وضع إمارة أبوظبي على خريطة السياحة العالمية مُعرّفاً بها وبتفاصيل ثقافتها وأصالتها وتقاليد أهل الإمارات.

ومن جهه أخرى ذكر السيد عبيد خلفان المزروعي مديرإدارة التخطيط والمشاريع في اللجنة أن جميع الصقارين سيكونو على موعد مع موسم استثنائي حافل بمزيد من المفاجآت التي ستجعل صقارة الإمارات بمكانة متقدمة بين دول العالم، كما وضح المزروعي أن يوم الجمعة المصادف ٢٥/٠١/ ٢٠١٩سوف يكون مخصص لأشواط بيور جير فرخ و بيور قرموشة فرخ لأشواط النقدي وكذلك بيور فرخ وقرموشة فرخ لأشواط التسعيرة، يليها في يوم السبت المصادف ٢٦/٠١/٢٠١٩ أشواط جير شاهين فرخ و حر فرخ (المكاثر بالاسر) لأشواط النقدي ثم أشواط بيور جير جرناس وبيور قرموشة جرناس لأشواط التسعيرة ، وسيكون التسجيل في نفس يوم المسابقة من الساعة ٨:٠٠ الى الساعة ١٠:٠٠ صباحاً في خيمة مسابقة مزاينة كأس رئيس الدولة للصقور ٢٠١٩ في مقر نادي أبوظبي للصقارين في منطقة الفلاح .

كما نوه المزروعي أن المشاركة في المسابقة متاحة للصقارين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، ومختلف دول العالم ، و تقتصر شروط المسابقة على تثبيت فئة الصقر من قبل لجنة التثبيت في حالة الاشتباه بفئة الصقر ، كما أنه لا يسمح بدخول أي صقر في المسابقة ما لم يكن يحمل رقم حلقة ، وأيضاً يحق للمشارك المشاركة بحد أقصى بصقرين في أشواط النقدي، في ما يحق له المشاركة بعدد مفتوح من الصقور في أشواط التسعيرة، تقبل الصقور من فئة الحر (المكاثر بالأسر) فقط ولن يتم قبول أي صقر وحش، وأخيراً قرار اللجنة نهائي وغير قابل للمعارضة .

وختاماً توجه المزروعي بالشكر لنادي أبوظبي للصقارين لتعاونهم في انجاح هذا الحدث الفريد من نوعه وحرصهم على تحقيق تطلعات صقاري الامارات وتوفير كل سبل النجاح لمسيرتهم، والحفاظ التراث الوطني الأصيل وصونه واستدامته، والذي يعتبر أهم أهداف القيادة الحكيمة.