الإمارات الإسلامي" يعلن اسم الفائزة بجائزة المليون درهم من حساب "كنوز" للتوفير

: قدّم الإمارات الإسلامي، أحد المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤخراً جائزة نقدية قدرها مليون درهم للفائزة بالسحب الشهري لحساب "كنوز" للتوفير، السيدة أرماز عبدالله فاضل محمد من مواطنة في سانت كيتس ونيفيس أنغويلا.

وتعليقاً على فوزها بالجائزة المرموقة، قالت أرماز عبدالله فاضل محمد: "شعرت بسعادة غامرة عندما تلقيت اتصالاً هاتفياً من أحد ممثلي ’الإمارات الإسلامي‘ يخبرني فيه بفوزي بجائزة المليون درهم. وقد شجعتني هذه التجربة الفريدة على مواصلة الادخار وحث أفراد أسرتي وأصدقائي على ذلك".

ويعتبر حساب التوفير "كنوز" الفائز بجائزة "أفضل حساب توفير لعام 2017" من "بانكر ميدل إيست"، أحد أبرز المنتجات المصرفية الرائدة التي يقدمها "الإمارات الإسلامي"، ويمنح المتعاملين فرصة مجزية للفوز بجائزة شهرية كبرى قدرها مليون درهم، أو سيارة تيسلا، وذلك عند الاحتفاظ بمتوسط رصيد قدره 5 آلاف درهم في حسابهم. وعلاوة على ذلك، يحظى المتعاملون بفرصة الفوز بواحدة من خمس جوائز نقدية قدرها 3000 درهم يومياً عند الاحتفاظ بمتوسط رصيد قدره ألف درهم يومياً في حسابهم.

من جهته، قال وسيم سيفي، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في "الإمارات الإسلامي": "يطيب لي أن أتقدم باسم ’الإمارات الإسلامي‘ بأحر التهاني إلى أرماز عبدالله فاضل محمد على فوزها بجائزتنا الكبرى وقدرها مليون درهم نقداً، ونأمل أن تساعدها هذه الجائزة على تحقيق أحلامها. ومن جهة أخرى، نخطط في عام 2019 لتوسيع قائمة جوائزنا ومنح أصحاب حساب ’كنوز‘ مزيداً من الفرص للفوز بالجوائز القيمة. وباعتبارنا مصرفياً إسلامياً رائداً، نواصل تشجيع المتعاملين على الادخار لمستقبلهم والاستفادة من حساب ’كنوز‘ لتجربة ادخار مجزية بكل معنى الكلمة".