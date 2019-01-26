تنطلق بمشاركة أكثر من 600 مستثمر و50 دولة يمثلها وزراء ورؤساء هيئات للطيران"القمة العالمية للاستثمار...

تنطلق النسخة الأولى من القمة العالمية للاستثمار في قطاع الطيران، التي تنظمها الهيئة العامة للطيران المدني، في انتركونتيننتال دبي فيستيفال سيتي بإمارة دبي، تحت شعار" ربط الأسواق المتقدمة والناشئة عبر الاستثمار في قطاع الطيران"، يوم الاثنين 28 يناير، وتستمر على مدى يومين متتاليين، حيث تستضيف أكثر من 600 مستثمر، ومتحدث، و، إلى جانب عدد من الوفود الرسمية والمتخصصين العاملة العاملين في قطاع الطيران، يمثلون 50 دولة من مختلف أنحاء العالم.

وفي هذا الصدد قال سعادة سيف محمد السويدي، المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني" إن المشاركة الدولية الواسعة في هذه القمة، تبرز مدى أهمية صناعة الطيران التي تعتبر واحدة من أكثر القطاعات جذباً لرؤوس الأموال، والأسواق المستقرة التي تحقق نسب نمو ثابتة، إذ تستند إلى الانفتاح الذي تشهده مختلف الأسواق عالميا ، وازدياد حركة الطلب على الخدمات الجوية متمثلة في حركة السفر، والشحن الجوي، وصيانة الطائرات، وتكنولوجيا المعلومات في حركة الطيران ، بالإضافة إلى تموين الطائرات، ومجالات هندسة الطائرات الطيران وقطاع التصنيع والتوريد".

وأضاف السويدي " عززت دبي مكانتها في مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث أصبحت الوجهة المثالية للشركات عابرة القارات، ورجال الأعمال، والمستثمرين، نظراً لما توفره من فرص استثمارية متنوعة، ضمن بيئة أعمال عمل ريادية، تتيح لمجتمع الأعمال الراغب في تنويع مجالاته الاستثمارية الاستفادة من الفرص الواعدة التي تتيحها الإمارة بما يلبي احتياجاته وطموحاته، في شتى القطاعات الاقتصادية".

وتأتي انطلاقة هذه القمة العالمية للاستثمار في قطاع الطيران في وقت تجاوز فيه حجم الاستثمارات بالدولة العالمية في قطاع الطيران حاجز الـ 1000 مليار دولار، كما تسلط الضوء على مؤشرات الأسواق واتجاهها المتزايد نحو اغتنام الفرص الاستثمارية الواعدة ، التي يوفرها هذا القطاع، وخصوصاً في قارتي أفريقيا وآسيا، ومنطقة الشرق الأوسط. ومن أبرز هذه الأسواق مدينة جدة في المملكة العربية السعودية، حيث بلغ حجم الاستثمارات فيها 7.2 مليار دولار وفي دولة الكويت 4.3 مليار دولار، أما دولة الأرجنتين فقد بلغت قيمة الاستثمارات 803 مليون دولار وفي دولة جنوب أفريقيا 632 مليون دولار ودولة مصر 436 مليون دولار، بالإضافة الى دولة كينيا ما قيمته 306 مليون دولار، ودولة نيجيريا 300 مليون دولار، ودولة أوغندا 200 مليون دولار وأخيرا دولة سيشيل 150 مليون دولار.