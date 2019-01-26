مجموعة دبي تحتفل بنجاح التنظيم بمشاركة ممثلين عن جميع فرق العمل

احتفلت مجموعة دبي بنجاح تنظيم 11 مباراة ضمن بطولة كأس آسيا 2019 في دبي استضاف استاد آل مكتوم 6 منها وستاد راشد 5 منها.

ونظمت المجموعة احتفالية مميزة على أرضية ستاد آل مكتوم بعد ختام آخر مباراة في دبي وهي مباراة اليابان وفيتنام، بمشاركة سعادة سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي رئيس المجموعة، صلاح أمين نائب رئيس المجموعة، العقيد حمد بن ديلان مدير المجموعة، ناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، علي عمر نائب مدير المجموعة، وممثلين عن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وجميع العاملين في التنظيم من أعضاء لجان فرعية ومتطوعين وإعلاميين ورجال اسعاف وأمن وضيافة، وغيرهم ممن وقفوا على الأرض ليرسموا لوحة بشرية جميلة تمثل صورة لقلب كبير يتوسطه شعار البطولة، محتفلين على انغام فرقة موسيقى شرطة دبي بثمرة جهودهم طوال فترة البطولة وما سبقها لتنظمي عدد من مباريات البطولة.

كما قطع رئيس وأعضاء لجنة مجموعة دبي بمشاركة العميد سيف مهير المزروعي مدير الادارة العامة للمرور في شرطة دبي وعددا من الضيوف قالب حلوى كبير حمل اسم البطولة وشعارها، وسط فرح الجميع وفخرهم على أداء دورهم في تنظيم الدولة لهذا الحدث الأكبر والأنجح في قارة آسيا.