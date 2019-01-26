كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن شركة أمريكية تضفي سحر الألعاب الأولمبية على أحداث دبي

وقع مركز دبي التجاري العالمي (DWTC) اتفاقية حصرية مع منظمي مراسم الألعاب الأولمبية لتقديم تجارب استثنائية وأحداث قوية في دولة الإمارات.

وأنتج مؤلفو المحتوى الحي ، ومقرهم لوس أنجليس، “فايف كرانتس”، احتفالات أولمبية من لندن إلى سوتشي، ومراسم ألعاب إقليمية في أربع قارات، واحتفالات الذكرى السنوية الوطنية، واحتفالات رأس السنة الجديدة.

بالإضافة إلى ذلك، فقد حققت الشركة العديد من الجوائز الصناعية، بما في ذلك 14 جائزة إيمي (و 29 ترشيحا) و 60 جائزة تيللي، بحسب صحيفة أريبيان بيزنس.

وبموجب مذكرة التفاهم، ستقدم شركة 5Currents مجموعة من الفعاليات في دولة الإمارات، من خلال DXB Live، ذراع DWTC التجريبي.

وقد تم توقيع مذكرة التفاهم في مركز دبي التجاري العالمي من قبل خالد الحمادي، نائب رئيس قسم الفعاليات والخبرات الحية، ومركز دبي التجاري العالمي، وسكوت جيفنز، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة FiveCurrents.

وقال مركز دبي التجاري العالمي إن الشراكة ستسمح له بالاستمرار في إنتاج “تجارب حية حديثة وغامرة”.

وقال الحمادي: “نحن سعداء للغاية للمشاركة مع شركة” 5Currents “، وهي قوة إبداعية ذات شهرة عالمية. تلعب الأحداث دورًا رئيسيًا في تعزيز النشاط الاقتصادي، وخلق تجارب مبتكرة، وإشعال روابط حقيقية، وستعزز الخبرات العالمية لـ FiveCurrents من قدرتنا الجماعية على تقديم تجارب حية تثير وتأسر وتجذب جماهير جديدة وتتجاوز توقعات الترفيه. ”

وأضاف متحدث باسم الشركة : “تعد الإمارات والشرق الأوسط أسواقًا ديناميكية ومثيرة للغاية للأحداث العالمية والترفيه. يسعدنا أن نتعاون مع DXB Live لأننا نتشارك في القيم الأساسية المماثلة في السعي إلى التميز الإبداعي والتنفيذ الخالي من العيوب. إن الأداء القوي يجذب الانتباه العالمي، ونحن نتطلع إلى لعب دور محلي في تنويع الصناعة”.

وتجمع DXB Live بين كبار خبراء الصناعة لإنتاج مفاهيم مبتكرة ترتقي من خلال التسويق الاستراتيجي والمنتجات الراقية. ومنذ نشأتها في عام 2016، كانت وراء العديد من الفعاليات المصممة محليًا وعالميًا على حد سواء.