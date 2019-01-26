الإغلاق الحكومي الأميركي يطال معرض القاهرة للكتاب

دبي - بواسطة محمد فارس أغلقت السفارة الأميركية في مصر جناحها في الدورة الخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي في ضاحية القاهرة الجديدة، على مشارف العاصمة.

وقالت السفارة في منشور علقته على جناحها في المعرض إنه "نظرا لوقف الكونغرس المخصصات المالية، سوف يستمر جناح السفارة الأميركية في معرض القاهرة الدولي للكتاب مغلقا، لحين استئناف العمل في الحكومة الأميركية".

وانتشرت صور المنشور الذي علقته السفارة على جناحها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت السفارة أعلنت في وقت سابق من شهر يناير الجاري إغلاق المركز الثقافي التابع لها بسبب "فترة التوقف الحالي للاعتمادات المالية للحكومة الأميركية"، حسبما كتبت على حسابها بموقع "تويتر".

والحكومة الأميركية مغلقة جزئيا منذ أكثر من شهر، بسبب خلاف بين زعماء الكونغرس والبيت الأبيض بشأن الميزانية، وطلب الرئيس دونالد ترامب تمويل جدار على حدود البلاد الجنوبية. © Other-social media صورة من الصفحة الرسمية للمعرض على "فيسبوك"

ونتيجة للإغلاق الجزئي، انتهى تمويل بعض البرامج الحكومية، وعمل أكثر من 400 ألف موظف اتحادي "ضروري" دون أجر، بينما حصل 380 ألف موظف آخرون على إجازة مؤقتة.

يأتي هذا فيما قدمت مجموعة من المشرعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي تعديلا في مجلس الشيوخ، يفتح الحكومة مؤقتا.

وذكرت محطة "سي إن إن" التلفزيونية، الخميس، نقلا عن وثائق داخلية، أن البيت الأبيض يجهز إعلانا للطوارئ قد يصدره ترامب كوسيلة لتجاوز الكونغرس إذا لم يوافق المشرعون على تمويل الجدار.

وقال مسؤول بالحكومة للمحطة التلفزيونية إنه جرى تحديث مسودة الإعلان في الأسبوع الماضي، بينما أشارت المحطة إلى أن مستشاري ترامب لا يزالون منقسمين بشأن القضية.