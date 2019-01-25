وفد شرطة دبي يستعرض جهود التطوير بشرطة مصفح

دبي (الاتحاد) استعرض وفد من شرطة دبي الممارسات التطويرية وأنظمة الاستجابة والإجراءات المعتمدة في مركز شرطة مصفح بمديرية شرطة المناطق الخارجية في شرطة أبوظبي. وشرح المقدم فاضل غدير الشامسي، مدير مركز شرطة مصفح، للوفد برئاسة الرائد عيد خلفان المهيري، عمل المركز في التعامل مع البلاغات والتصدّي للجريمة.

كما اطلع على مؤشرات العمل الأمني ونتائجها، والمبادرات الوقائية وجهود التطوير التي تسهم إيجابياً في تحقيق سلامة المجتمع، وتوفير بيئة آمنة ومستقرة.

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