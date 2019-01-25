تخريج دورة تأسيسية نسائية في أكاديمية شرطة دبي

دبي (الاتحاد) شهد العميد الدكتور غيث غانم السويدي، مدير أكاديمية شرطة دبي، حفل تخريج الدورة التأسيسية النسائية، البالغ عددهن 35 من الضباط وضباط الصف والأفراد من شرطة دبي والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب وأمن المواصلات، بحضور نائبه العميد الأستاذ الدكتور محمد بطي الشامسي، والعقيد ناصر حميد الزري مدير معهد التدريب.

وهنأ العميد السويدي الخريجات، ثم وجههن بضرورة المحافظة على مكتسبات شرطة دبي، والعمل على تقديم خدمات تفوق مستوى التوقعات لإسعاد المجتمع، مؤكداً حرص شرطة دبي، على إعداد وتأهيل الكوادر الشرطية بمواصفات عالمية.

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