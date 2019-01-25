1000 مترشح لجائزة الشارقة للقرآن والسنّة النبوية

الشارقة (الاتحاد) بدأت أعمال التصفيات النهائية لجائزة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية في دورتها الثانية والعشرين، بمشاركة ألف مترشح من التصفيات التمهيدية الأولية من المتأهلين من المواطنين والمقيمين الذكور والإناث في مختلف فروع مسابقة القرآن الكريم والسنة النبوية، والتي تنظمها مؤسسة القرآن الكريم والسنة بحكومة الشارقة للوصول إلى المراكز الأولى. وتقام الجائزة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتشهد هذا العام إقبالاً كبيراً ولافتاً في المشاركة بجميع فئات الجائزة، في ظل ارتفاع أعداد المسجلين والمقيدين في الاختبارات.

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