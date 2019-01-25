1500 طالب في مسابقات الذكاء الاصطناعي

دبي (الاتحاد)

تستعد وزارة التربية والتعليم لإطلاق سلسلة مسابقات الذكاء الاصطناعي والروبوت 2019 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) بأبوظبي، بمشاركة ما يزيد عن 1500 طالب من مختلف مدارس الدولة، والذين يتنافسون لتمثيل دولة الإمارات العربية المتحدة في ثلاث مسابقات دولية بالولايات المتحدة الأميركية وأستراليا.

وتشكل سلسلة مسابقات الذكاء الاصطناعي والروبوت إنجازاً غير مسبوق للوزارة، حيث إنها المرة الأولى على مستوى العالم التي تضم فيها مسابقة واحدة الفئات الثلاث المتمثلة في الروبوت والبرمجة والتكنولوجيا.

وكان قد شارك في هذه المسابقة التي تقام على مستوى الدولة أكثر من 3 آلاف طالب، وكانت مفتوحة في جميع دوراتها التي أقيمت بدولة الإمارات العربية المتحدة حيث تأهل منهم 1500 طالب للمرحلة النهائية التي تُنظم يومي 27 و28 يناير 2019.

وتتألف سلسلة مسابقات الذكاء الاصطناعي والروبوت من 20 مسابقة تضم مسابقة روبوت فيكس (VEX) وتحدي فيكس لمستوى الذكاء (VIQ) ومسابقة الروبوت للأطفال التي تعرف باسم «فيرست ليجو ليج جونيور» ومسابقة «TYNKER» الوطنية للبرمجة والمسابقة الوطنية لتصميم المواقع الإلكترونية والمسابقة الوطنية للبرمجة بلغة «Python» والمسابقة الوطنية للبرمجة بلغة «C++» ومسابقة ماينركرافت الوطنية ومسابقة «Steam» للابتكار في مجال الروبوت، ومسابقة «Steam» للطباعة ثلاثية الأبعاد ومسابقة «Steam» للمشاريع للمستوى المتقدم ومسابقة «Steam» للمشاريع للمبتدئين ومسابقة «ٍSteam» للمشاريع للأطفال ودوري محاكاة عمليات الإنقاذ ودوري خط الإنقاذ ودوري كرة قدم الروبوت للوزن الخفيف والدوري المفتوح لكرة قدم الروبوت والدوري الابتدائي لعروض الروبوت ومهندسي المستقبل من الإمارات العالمية للألمنيوم.

وقالت معالي جميلة بنت سالم المهيري، وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام: «أطلقت الوزارة العديد من المبادرات الرامية إلى بناء وتطوير قدرات شبابنا ومهاراتهم ليتمكنوا من المنافسة في استخدام تقنيات القرن الواحد والعشرين، ومنها سلسلة مسابقات الذكاء الاصطناعي والروبوت التي تلبي متطلبات استراتيجيتنا الوطنية للابتكار واستراتيجية الذكاء الاصطناعي، وتتماشى مع رؤيتنا لترسيخ الابتكار كمنهج أساسي في العملية التعليمية». وقالت الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، الوكيل المساعد لقطاع الرعاية والأنشطة في وزارة التربية والتعليم: «إن سلسلة مسابقات الذكاء الاصطناعي والروبوت هي مسابقة مثيرة ومشوقة بالنسبة للطلبة، ومجرد تقدم 3 آلاف طالباً للمشاركة في هذه المسابقة يظهر مدى اهتمامهم بهذه التقنيات».