بطولة راشد بن حميد للصيد بالصقور تحلق في أجواء الحليو

عجمان (الاتحاد)

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة راشد بن حميد للصيد بالصقور 2019، عن اكتمال أعداد المشاركين في البطولة التي تنطلق اليوم في منطقة الحليو، بالقرب من حديقة الحميدية في عجمان.

وأكد أحمد راشد الشامسي، رئيس اللجنة المنظمة أن البطولة شهدت إقبالاً لافتاً من الشباب الإماراتيين الذين توافدوا للتسجيل، ما يعد تأكيداً على رغبتهم في المشاركة في البطولة، التي تعنى بمنح الفرصة لرواد رياضة الصقور وللهواة والمحترفين الراغبين في تنمية مهاراتهم في هذه الرياضة التراثية، بما يعكس أصالة المجتمع الإماراتي وثقافته العريقة.

وأوضح الشامسي، أن استمرار إقامة البطولة للدورة الثالثة على التوالي، يبرهن على نجاح البطولة التي تقام بالتعاون مع مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، مؤكداً أن البطولة تتضمن في دورتها الحالية عدة فئات، حيث تشمل فئة الفرخ للعامة، والتي تتضمن جير تبع فرخ - للعامة، جير شاهين فرخ، للعامة، بيورجير فرخ، للعامة، وقرموشة فرخ، للعامة، على أن تتضمن فئة الناشئين على تبع وحش فرخ.

وبين الشامسي، أن البطولة حظيت بدورتها الثالثة بدعم من القيادة الرشيدة، مضيفاً: البطولة ستقام وفقاً لنظام الأشواط المقطوعة من دون تصفيات لجميع الفئات، وسيتم احتساب أفضل توقيت زمني لأفضل عشرة صقور من كل فئة، وبناءً على ذلك ستحدد المراكز الأولى، مبيناً أن اللجنة حددت شروطاً واضحة للمشاركة، ووضحت المخالفات والأحكام العامة، متمنياً التوفيق لجميع المشاركين في البطولة.