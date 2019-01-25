ولي عهد الفجيرة يحضر مأدبة غداء عائلة حميد الشرع

الفجيرة (وام) حضر سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة مأدبة الغداء التي أقامتها عائلة المرحوم حميد بن عبد الله الشرع، بمناسبة زفاف نجلها أحمد.

وهنأ سمو ولي عهد الفجيرة العريس، متمنياً له حياة أسرية سعيدة مكللة بالنجاح والتوفيق.

كما حضر المأدبة التي أقيمت في قاعة البستان للأفراح بالفجيرة، الشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس دائرة الحكومة الإلكترونية بالفجيرة، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، وسالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وعدد من المسؤولين والمدعوين.

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