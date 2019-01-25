4843 حادثاً مرورياً بأم القيوين في 2018

سعيد أحمد (أم القيوين)

سجلت إدارة المرور والدوريات بشرطة أم القيوين، انخفاضاً في عدد حوادث السير خلال العام الماضي بنسبة 16%، بلغت 4843 حادثاً مقارنة بـ 5767 حادثاً في عام 2017.

وقال العقيد حميد أحمد سعيد، مدير إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين بالإنابة، إن الإدارة نفذت 10 حملات توعية منها 6 رئيسة و4 فرعية، استهدفت طلاب المدارس الحكومية والخاصة، وسائقي المركبات الخفيفة والثقيلة، وموظفي الدوائر في مناطق الإمارة، لافتاً إلى أن الحملات اشتملت على لغات مختلفة بهدف الوصول إلى أكبر عدد من شرائح المجتمع. وأضاف أن أكثر الحوادث تقع على شوارع الملك فيصل والاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد، وترجع أسبابها إلى السرعة الزائدة، وعدم الانتباه والانشغال بغير الطريق، وعدم ترك مسافة كافية، والانحراف المفاجئ، وعدم الالتزام بخط السير الإلزامي، لافتاً إلى أن هذه الأسباب تؤدي معظمها إلى حوادث مميتة.

وأكد العقيد حميد سعيد أن وزارة الداخلية تبذل جهوداً حثيثة في توفير الأمن والأمان للمواطنين والمقيمين على الطرق الداخلية والخارجية، وأن شرطة أم القيوين مستمرة في تنفيذ حملات التوعية لكافة الفئات العمرية، من أجل الحد من الحوادث المرورية، مناشداً جميع السائقين توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، وعدم الانشغال بغير الطريق.