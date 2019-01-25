مساعدات إماراتية إنسانية لـ200 يتيم و26 سجيناً في لبنان

بيروت (وام)

قام حمد سعيد سلطان الشامسي، سفير الدولة لدى الجمهورية اللبنانية، بجولة في شمال لبنان تفقد خلالها أوضاع 200 يتيم تكفلهم مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية بالتعاون مع جمعية «سنابل النور»، وقدم لهم المساعدات الغذائية والملابس والبطانيات.

وكان السفير الشامسي قد استهل جولته بزيارة محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا، بمكتبه في طرابلس بحضور الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير، ورئيس جهاز أمن الدولة في الشمال العقيد فادي خالد، ورئيس شعبة معلومات الأمن العام في الشمال العقيد خطار ناصر الدين وحشد من الشخصيات والفعاليات.

وزار السفير جمعية البر المسيحي الأرثوذكسية - بيت الشيخوخة، واستقبله متروبوليت طرابلس والكورة وتوابعهما للروم الأرثوذكس المطران أفرام كرياكوس، بحضور رئيس بلدية الميناء عبدالقادر علم الدين، حيث اطلع على أحوال المسنين واستمع إلى مطالبهم وأوضاعهم الصحية والمعيشية وقدم لهم معونات غذائية بدعم من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية.

وبعدها زار السفير سجن القبة لإطلاق سراح 26 سجيناً أنهوا مدة محكوميتهم حيث تم دفع الغرامات المالية المتوجبة عليهم بعدما تم التنسيق المباشر مع المحافظ رمزي نهرا والمرشدية العامة للسجون والجهات الحكومية المعنية سعياً وراء تسهيل عودة هؤلاء لممارسة حياتهم الطبيعية وتكريس الدور الذي تضطلع به الإمارات في تسهيل عملية اندماجهم في المجتمع. وقال السفير الشامسي: «ضمن مبادرات سفارة الإمارات في عام التسامح وبتوجيهات من القيادة الرشيدة، تأتي هذه اللفتة الإنسانية الجديدة بدعم وتمويل من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية التي عودتنا دائماً على بث رسالة تسامح وعطاء وخير»، مشيراً إلى أن «الإمارات تسعى دائماً للنظر إلى الإنسان باعتباره الضمانة الأساسية لبناء وتطور أي بلد».

وتابع: «تفقدنا اليوم أوضاع الأيتام والمسنين ووزعنا عليهم المساعدات كما قدمنا معونات مشابهة لعدد من السجون الشمالية، وهذه كلها أعمال خيرية تقوم بها الإمارات على الساحة اللبنانية». بدوره، قال محافظ الشمال رمزي نهرا: «لقد عودتنا دولة الإمارات على فعل الخير الذي بات إرثاً متأصلاً في سياستها»، مشيداً بهذه الخطوة التي ستسهم في تسهيل حياة أكثر من 26 سجيناً تم اليوم دفع كفالتهم ويتوزعون على عدد من السجون الشمالية.

وتسلم السفير الشامسي من محافظ الشمال درعاً تكريمية تقديراً للجهود التي بذلها خلال هذه المبادرة الإنسانية والتي تعتبر بارقة أمل لعدد من العائلات. وتم خلال الجولة توزيع 500 حصة غذائية في ثانوية الغرباء في طرابلس بحضور اللواء خير الذي شكر دولة الإمارات.