قضاء أبوظبي توثق 226 خدمة بالمحفظة الرقمية

أبوظبي (الاتحاد) واصلت دائرة القضاء في أبوظبي، عقد ورش العمل المشتركة مع هيئة الأنظمة والخدمات الذكية، استكمالاً لمشروع تعريف وتصنيف الخدمات الحكومية في إمارة أبوظبي بنظام المحفظة الرقمية، لتقدم نحو 226 خدمة حكومية تم توثيقها بنظام المحفظة الرقمية، ترتكز على خدمات التقاضي عبر المحاكم المتخصصة والنيابة العامة، بما في ذلك البلاغات والقضايا الجزائية، وخدمات الكاتب العدل والتوثيقات وعقود الزواج وإشهار الإسلام، إضافة إلى العديد من الخدمات المقدمة للمتعاملين من الأفراد والمحامين، والتي تعمل الدائرة على تنويع قنوات الحصول عليها من خلال مراكز الخدمة والأنظمة الإلكترونية، والوقوف على متطلباتها من خلال الموقع الإلكتروني، أو عبر مركز الاتصال ومختلف قنوات التواصل.

يأتي هذا المشروع، تحقيقاً للتكامل بين جميع الجهات الحكومية في الإمارة، بما يسهم في تطوير الأداء، من خلال العمل على توفير أحدث الأنظمة وتوظيف تكنولوجيا المعلومات لخدمة وإسعاد المتعاملين، وضمان سهولة الوصول الشامل للخدمات.

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