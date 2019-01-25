الشريفي يتفقد مركز شرطة المربعة

أبوظبي(الاتحاد) تفقد اللواء مكتوم علي الشريفي، مدير عام شرطة أبوظبي مركز شرطة المربعة في مديرية شرطة منطقة العين بقطاع الأمن الجنائي، واطلع على المركبات المستخدمة، والدوريات الجنائية والتحريات ونقل الموقوفين.

واستمع الشريفي إلى عرض عن إنجازات المركز، وجهوده في تقديم أفضل الخدمات، وتسهيل إجراءات حصول المتعاملين عليها عبر منظومة عمل متكاملة تلبي احتياجاتهم ضمن نطاق السعادة والإيجابية، بالإضافة إلى جهوده في مكافحة الجريمة. كما تجول في أقسام ومرافق المركز، واستمع إلى شرح حول سير العمل وآلية تقديم الحلول والتعامل مع الشكاوى والمقترحات من قبل المتعاملين، واطلع على الخدمات التي تقدمها قاعة السعادة للعاملين بالمركز. كما التقى العقيد مبارك سيف السبوسي، مدير مديرية شرطة منطقة العين، وعدداً من الضباط. وكرم الشريفي عدداً من الضباط والأفراد المتميزين من مختلف الإدارات والأقسام الشرطية.

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