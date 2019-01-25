حمدان بن راشد يقدم تبرعاً مالياً لجامعة الإمارات

دبي (وام) قدم سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية راعي هيئة آل مكتوم الخيرية، تبرعاً مالياً لجامعة الإمارات، دعماً لطلابها.

جاء ذلك، خلال استقبال معالي سعيد غباش، الرئيس الأعلى للجامعة، ميرزا الصايغ، مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم عضو مجلس أمناء هيئة آل مكتوم الخيرية الذي سلم معاليه شيك التبرع.

ونقل ميرزا شكر سمو الشيخ حمدان بن راشد لمعالي سعيد غباش على مشاركة طالبات جامعة الإمارات في دورات برنامج التعددية الثقافية، ومهارات القيادة الشتوية والصيفية بجامعة آل مكتوم للتعليم العالي في اسكتلندا، وهو ما يعد دعماً للبرنامج.

كما نقل لمعاليه اعتزاز سموه بالعلاقة بين هيئة آل مكتوم من جهة، وكلية آل مكتوم من جهة أخرى وجامعة الإمارات، وهي علاقة استراتيجية ومهمة.

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