"الصحة" تسحب غسول الفم Zordyl Mouthwash

أبوظبي (الاتحاد)

أصدرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تعميماً إلى مديري المناطق الطبية والمستشفيات الحكومية والخاصة، والأطباء والصيادلة ومساعدي الصيادلة، وإلى مديري الصيدليات الحكومية والخاصة، بسحب جميع التشغيلات لغسول الفم Zordyl Mouthwash الذي تُنتجه شركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار)، بسبب الشوائب الضارة التي يحتويها.

وذكرت الوزارة في تعميمها أن سحب المستحضر جاء بعد التحقق من البلاغات الواردة من المملكة العربية السعودية، حيث قامت الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة بسحب المنتج المذكور من الأسواق، وبعد إجراء الاختبارات اللازمة على عينات الدواء، والتي أكدت احتواءه على شوائب ضارة وملوثة ببكتيريا، ما جعلته غير مطابق لمواصفات الشركة الصانعة.

وقال الدكتور أمين الأميري، وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص رئيس اللجنة العليا لليقظة الدوائية: إن الوزارة لن تغمض عينها عن أي تجاوزات قد تهدد صحة وسلامة الإنسان في دولة الإمارات، مشدداً على أنها لن تتوانى عن القيام بدورها لمواجهة أي دواء ضار، بغض النظر عن الشركة المصنعة.

وأوضح الدكتور الأميري أن التعميم يتضمن الطلب من المورّد سحب جميع التشغيلات للمنتج المذكور أعلاه من القطاعين العام والخاص، وطلب من جميع ممارسي الرعاية الصحية عدم استخدام المنتج أعلاه إن وجد لديهم، كما دعا جميع الصيدليات إلى التوقف عن صرف المنتج المذكور وإعادته للمورّد. كذلك تضمن التعميم دعوة المستخدمين للأدوية، في حال حدوث أية آثار جانبية ناجمة عن استخدام المنتج، التواصل مع الوزارة عبر البريد الإلكتروني: [email protected] أو الإبلاغ عن الآثار السلبية من خلال النظام الإلكتروني على موقع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أو من الخلال التطبيق الذكي UAE RADR، كما يمكن للجمهور الاطلاع على التعاميم الصادرة على الموقع الإلكتروني للوزارة. وأعلن الدكتور الأميري أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع تواكب آخر المستجدات في عالم الدواء على الساحة العالمية وأنها على اطلاع دائم على التعاميم الخاصة بسحب المستحضرات الدوائية على الساحتين الإقليمية والدولية، لافتا أن الوزارة تراقب حركة إنتاج الشركات المصنعة للمستحضرات الدوائية محلياً، ولدى شعورها بوجود خلل ما تسارع إلى إصدار التعاميم اللازمة لكل الجهات المعنية، حفاظاً على صحة وسلامة المجتمع، مناشدا فئات المجتمع إلى الحذر في التعامل مع المستحضرات الطبية، والتوقف عن استخدام أي منتج يجري التحذير من خطورته أو إصدار التعاميم بسحبه، مثمناً استجابة المصانع والشركات السريعة وإبداء روح التعاون مع الوزارة.