جناح الجو برأس الخيمة ينقذ آسيوياً

رأس الخيمة (الاتحاد)

أنقذ فريق قسم جناح الجو التابع للقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، بمساعدة عدد من المواطنين آسيوياً في العقد الثالث من عمره، بعد أن أصيب في أعلى إحدى الجبال بإمارة رأس الخيمة أثناء قيامه بصحبة زملائه برحلة استكشافية سياحية، حيث يرتفع الجبل عن سطح الأرض نحو 3500 قدم.

وأشار العقيد طيار سعيد راشد اليماحي، رئيس قسم جناح الجو إلى ورود بلاغ لغرفة العمليات بالقيادة العامة عند تمام الساعة (3:30) عصر أمس، من أحد الأشخاص المرافقين للمصاب يفيد بأن زميلهم تعرض لإصابة خلال رحلتهم، وعلى الفور تحركت إحدى الطائرات العمودية التابعة لقسم جناح الجو إلى مكان البلاغ، وعثرت على المصاب، وقدمت له الإسعافات الأولية بمساعدة الأهالي المواطنين في المنطقة الجبلية، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج، وإجراء الإسعافات له.

وثمن اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، قائد عام شرطة رأس الخيمة المسؤولية المجتمعية والإنسانية اتجاه أفراد المجتمع باختلاف أعراقهم وأجناسهم وتعدد ثقافاتهم، مثمناً عمق إحساسهم وشعورهم بالمسؤولية المجتمعية كمواطنين، واستعدادهم لتقديم الدعم والعون الإنساني لأفراد الجمهور، مشيداً بجميع الجهات الشرطية المختصة وجاهزيتهم وسرعة تعاملهم مع كافة البلاغات مهما كان حجمها، حرصاً منهم على تعزيز الأمن والاستقرار الذي يأتي في مقدمة أولويات الأجهزة الشرطية.