2019.. عام المبادرات والبرامج المجتمعية بامتياز

ناصر الجابري (أبوظبي)

يشهد العام 2019 البدء بتنفيذ العديد من المبادرات والبرامج الاستراتيجية التي تنفذها دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، التي تم اطلاقها رسميا مؤخرا، التي تحقق رؤية الدائرة المتمثلة في توفير الحياة الكريمة لجميع أفراد المجتمع عبر مجموعة من الأولويات الاستراتيجية التي تم تشكيل لجان عمل لأجل إنجازها في الأوقات المحددة، حيث ستعمل دائرة تنمية المجتمع مع الجهات العاملة في القطاع الاجتماعي على ضمان توفير البيئة المناسبة لها، بما يجعل من العام الحالي 2019 عاما اجتماعيا بامتياز.

ويأتي الإطلاق الرسمي لدائرة تنمية المجتمع في أبوظبي مؤخراً ليشكل تأكيداً إضافياً على الاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة بالمجتمع، باعتباره المستهدف الرئيس لمختلف المبادرات والبرامج والمشاريع التطويرية التي أعلنتها إمارة أبوظبي من خلال المسرعات الحكومية «غداً 21»، حيث يمثل المجتمع الركيزة الأساسية القادرة على الإنتاجية في مختلف القطاعات.

وأطلقت دائرة تنمية المجتمع عبر حسابها الرسمي في «تويتر» وسم «هذا هو مجتمعنا»، كما تم استعراضه خلال الحفل الرسمي للإطلاق الذي تم خلال الأسبوع الماضي، بهدف تسليط الضوء على مستجدات وأخبار الدائرة وما تقدمه من مبادرات اجتماعية.

وأكد معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، أن الدائرة تتطلع لمشاركة المواطنين والمقيمين عبر المساهمة الاجتماعية الإيجابية، انطلاقاً من حس المسؤولية المجتمعية تجاه المكان الذي يعيشون فيه.

وأضاف معاليه رداً على سؤال «الاتحاد» حول أهمية المشاركة الاجتماعية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية والمخرجات المتوقعة لمختلف المبادرات،: نتوقع من المجتمع المشاركة الفعالة في مختلف المبادرات والتطوع لأجل المساهمة في كافة الخدمات التي نستفيد منها في المجتمع، معرباً معاليه عن ثقته بالمجتمع وبأفراده المنتجين القادرين على تسخير إمكانياتهم وخبراتهم ومواهبهم في كافة المشاريع والبرامج.

ويعمل في أبوظبي 7 جهات تشغيلية في القطاع الاجتماعي إضافة إلى الدائرة، وهي هيئة أبوظبي للإسكان ومؤسسة التنمية الأسرية ومؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، ودار زايد للرعاية الأسرية، ودار زايد للثقافة الإسلامية، ومجلس أبوظبي الرياضي ومؤسسة الرعاية الاجتماعية وشؤون القصّر.

وحددت الدائرة 5 أولويات رئيسية خلال العام الجاري، تتمثل في التركيز على احتياجات الأسر من ذوي الدخل المحدود في أبوظبي، وتحسين استهداف واستدامة نظام الدعم الاجتماعي، وإنشاء منظومة داعمة للقطاع التطوعي وتعزيز المشاركة المجتمعية، إضافة إلى إنشاء القدرات الداخلية للدائرة، وتنفيذ الخارطة المؤسسية المقترحة للقطاع.

وتشمل أهداف الدائرة لإنجازها في عام 2019 تعزيز تماسك والتزام الأسر والمجتمع الإماراتي، وحماية الأطفال والشباب وتسهيل اندماجهم في المجتمع، وتمكين أصحاب الهمم وتعزيز حقوقهم في المجتمع، وخلق البيئة القانونية والتنظيمية لحماية وتمكين الأسر من ذوي الدخل المحدود.

وتعمل الدائرة على زيادة مشاركة الأفراد والشركات والمؤسسات في تحسين المجتمع، وإيجاد البيئة التنظيمية المناسبة لمنظمات المؤسسات الاجتماعية، إضافة إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص والقطاع الثالث في تقديم الخدمات الاجتماعية.

وبدأت الدائرة في التنفيذ العملي لإنجاز وتطوير استراتيجية متكاملة لأصحاب الهمم، حيث شهد شهر يناير الجاري، الاجتماع الأول للجنة التوجيهية لمشروع الاستراتيجية الشاملة لأصحاب الهمم في إمارة أبوظبي، لمناقشة المحاور الرئيسة للاستراتيجية الشاملة لأصحاب الهمم والتي تتضمن: الصحة والرفاهية والتعليم والعمل والتوظيف والحماية المجتمعية وتمكين الأسرة، إضافة إلى إلى محور الحياة العامة والثقافية والرياضة، بما يساهم في تعزيز جودة الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم وتنسيق وتبسيط الجهود المشتركة بين القطاعات عبر نظام متكامل ومستدام.

وأطلقت الدائرة مطلع الشهر برنامج أبوظبي للدعم الاجتماعي، بهدف تعزيز مستويات المعيشة والحياة الكريمة للأسر المواطنة ذات الدخل المحدود عبر دعم الأسر التي تنطبق عليها شروط ومعايير البرنامج مالياً، وتمكين أفرادها القادرين على العمل، من خلال تدريبهم بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية وتأهيلهم لتسهيل حصولهم على فرص عمل، وفقاً لإمكاناتهم وقدراتهم.

ويعمل في البرنامج حالياً 40 موظفاً مواطناً من خريجي الجامعات حديثاً ضمن الكوادر الوطنية التي التحقت بالعمل في البرنامج، بما ينعكس إيجاباً على خبراتهم المهنية وقدراتهم العملية نحو الحصول على أكبر قدر من التفاعل الواقعي في بيئة العمل.

وتنجز الدائرة مع مختلف الجهات الاجتماعية خلال العام الجاري القوانين والسياسات المنظمة لمؤسسات القطاع الثالث في إمارة أبوظبي، كما تقوم بدراسة مفصلة لدمج الجهات الاجتماعية المطروحة والبدء في تطبيق عملية الدمج، وإنشاء نظم البيانات وتقنية المعلومات وأدوات الدعم المطلوبة للدائرة والقطاع، وتحديث نظام الأعمال الأساسي ليتواءم مع السياسات والبرامج المحدثة، كما سيتم اعتماد وتطبيق دليل تصنيف الإعاقة لإمارة أبوظبي وإصدار دليل سياسات برامج الإسكان وتطبيقها.

ونفذت الدائرة بالتعاون مع هيئة الموارد البشرية في أبوظبي خلال الشهر الماضي، برنامج التدريب النوعي للخريجين والباحثين عن عمل «أتدرب من أجل العمل» الذي يتضمن تقديم التدريب والتأهيل الوظيفي ويستمر لمدة 6 أشهر، ضمن المبادرات والبرامج لتدريب وتفعيل القادرين عن العمل، وذلك ضمن دورها الساعي إلى تعزيز مستويات الحياة الكريمة للأسر عبر مساعدة أفرادها على الاعتماد على أنفسهم.