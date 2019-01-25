نهيان بن مبارك: التسامح في المجال الطبي مميز

أبوظبي (وام)

افتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح أمس، أعمال مؤتمر الشرق الأوسط للجمعية الأميركية لبنوك الدم «‏‏AABB»‏‏ الذي يستضيفه مركز أبوظبي الوطني للمعارض «‏‏أدنيك» لمدة يومين، بمشاركة 17 متحدثاً، وبدعم من شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، ومدينة الشيخ خليفة الطبية إحدى منشآت «صحة».

بدأ المؤتمر بكلمة افتتاحية لمعالي وزير التسامح قال فيها، «يسعدني أن أمثل جميع الذين يعيشون ويعملون في دولة الإمارات العربية المتحدة في الترحيب بكم في مؤتمر «AABB» الشرق الأوسط، ويشرفنا عقد هذا المؤتمر في العاصمة أبوظبي».

وأعرب معاليه عن أمله أن يعالج المؤتمر القضايا الرئيسة، والتطورات الجديدة في طب نقل الدم والعلاج الخلوي، وإدارة دم المريض.

وأضاف: «بصفتي وزير التسامح، فإن موضوع التسامح يشكل حيزاً كبيراً في تفكيري، ولذا جذب انتباهي كيف يعامل المتخصصون في المجال الطبي الجميع بشكل عادل ومتساو بغض النظر عن الجنسية أو العرق أو الثقافة أو الجنس أو المعتقد الديني، أو الفلسفي، أو السياسي أو الحالة البدنية أو العقلية أو العمر أو القيمة الصافية، كلنا نعلم أن هذا صحيح، ونتوقع ذلك وحتى نطالب به».

وتابع:«التسامح في المجال الطبي له شكله المميز والخاص، حيث يكتسب قوته من التعاطف الذي يميز العلاج الطبي، ويشتغل اختصاصيو الرعاية الصحية بمرضاهم كأفراد متميزين، وفي حوار معهم يحاولون فهم كل فرد، ولا يخشى الأطباء والممرضون والفنيون ومساعدوهم ممن يكونوا مختلفين عنهم، بل يعاملونهم باحترام».

وأضاف:«في عام التسامح 2019 في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما أعلن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، من الجميل أن يعقد هذا المؤتمر في دولة الإمارات، لأنه يجمع المهنيين الذين يظهرون التسامح كل يوم في الدولة من خلال عملهم».

وقالت الدكتورة إيمان الزعابي استشارية أمراض الدم والمختبرات رئيسة المؤتمر: إن هذا الحدث يتم تنظيمه للسنة الثانية على التوالي في أبوظبي، لافتة إلى أن المؤتمر يوفر 15.5 ساعة علمية معتمدة من قبل مجلس الاعتماد الأميركي للتعليم المستمر.

وأوضحت أن المؤتمر يتطرق هذا العام لعدة محاور، منها آخر مستجدات البحوث في تطوير خلايا المناعة المقاومة للسرطان، وكيفية خصخصة عملية نقل الدم للمريض، بناءً على حالته المرضية والطرق المتبعة في علاج أمراض تخثر الدم، وأفضل الطرق المتبعة للمحافظة على صحة المتبرعين بالدم، والأساليب المثلى والمدعمة علمياً في عملية نقل الدم للأطفال، والبالغين، وكيفية الاستعداد والمحافظة على مخزون الدم الاستراتيجي في حالة الأزمات والطوارئ، ومناقشة التحديات التي تواجهها النساء الحوامل في عمليات نقل الدم.

كما يشمل ورش عمل تناقش العلاج بالخلايا وعلاج أمراض خضاب الدم وتكسر الدم الذاتي، والارتكاسات الناتجة عن عملية نقل الدم والفحوص المتبعة لتحديد بصمة الدم.