سعيد بن طحنون يحضر أفراح الكتبي والشامسي

دبي (وام) حضر معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، حفل الاستقبال الذي أقيم بقلعة الرمال على طريق دبي-العين، بمناسبة زفاف مطر سعيد عبدالله الكتبي إلى كريمة علي خلفان عبيد الرزي الشامسي. كما حضر الحفل عدد من وجهاء القبائل، وكبار الشخصيات والمسؤولين وضباط القوات المسلحة والشرطة، وجمع من المدعوين والمهنئين.

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