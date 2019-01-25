العين (الاتحاد) أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان تلال سويحان أمس، عن توقيع اتفاقية رعاية مع المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، وذلك لدعم فعاليات مهرجان تلال سويحان الوجهة السياحية الرائدة للسفاري والرياضات الرملية في منطقة العين.

ووقع الاتفاقية في موقع مهرجان تلال سويحان كل من حميد الظاهري، رئيس اللجنة المنظمة لفعاليات مهرجان منتزه تلال سويحان وسعيد عيسى محمد الخييلي، المدير العام للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، بحضور عدد من كبار المسؤولين من كلا الجانبين.

واطلق مهرجان سويحان في 13 ديسمبر 2018 وتستمر فعالياته حتى نهاية شهر أبريل 2019، ويضم الموقع العديد من المرافق من المخيمات الترفيهية وحلبات ومضامير السباق المختلفة للدرجات والسيارات بالإضافة للمطاعم والمحلات التجارية ومناطق مجهزة لعربات المطاعم المتنقلة، والساحات المجهزة للكرفانات، وسوق شعبي للحرف اليدوية والتراثية، ومناطق لعب للأطفال مجهزة بالألعاب المختلفة، وقد تم تصميم المنتزه بما يلبي رغبات وأذواق مختلف شرائح المجتمع.

كانت هذه تفاصيل خبر "لجنة تلال سويحان" توقع اتفاقية رعاية مع "العليا للمناطق الاقتصادية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.